В Московской консерватории состоится концерт к 100-летию независимости Финляндии

ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 12 февраля в Большом зале Московской консерватории выступит один из ведущих музыкальных коллективов Финляндии — Симфонический оркестр Финского радио.



Дирижёр — Ханну Линту



Солист — Никита Борисоглебский (скрипка)



В программе:



П. Чайковский. Сюита из балета «Лебединое озеро»



Я. Сибелиус. Концерт для скрипки с оркестром



Л. Бетховен. Симфония № 3 «Героическая»



Под управлением его главного дирижёра Ханну Линту прозвучат шедевры мировой симфонической музыки: Третья («Героическая») симфония Л. Бетховена, Сюита из балета П. Чайковского «Лебединое озеро» и Скрипичный концерт Я. Сибелиуса — самое известное произведение великого финского классика. Солист — один из самых блистательных молодых скрипачей России, лауреат международных конкурсов Никита Борисоглебский.



Концерт в Москве открывает российский гастрольный тур Симфонического оркестра Финского радио, приуроченный к 100-летию провозглашения независимости Финляндии. 6 декабря 1917 года финский парламент одобрил Декларацию независимости, и именно Российская советская республика первой признала суверенитет бывшего княжества Российской империи. В рамках тура оркестр выступит в Москве, Санкт-Петербурге и Выборге.



Третья симфония гения немецкой музыки Людвига ван Бетховена — одно из знаковых сочинений европейского симфонизма. По словам французского музыкального критика Ромена Роллана, «эта симфония являет собою один из великих дней музыки. Она открывает собою эру». Симфония была написана в сложный момент биографии композитора, осознавшего неизлечимость усиливавшейся глухоты. Первоначальное название симфонии Buonaparte было уничтожено композитором после известия о провозглашении Наполеона императором, и сочинение было опубликовано под итальянским подзаголовком Sinfonia Eroica. Не принятая современниками вследствие своей сложности и длины, симфония с траурным маршем и оптимистическим финалом ныне является одним из самых известных сочинений Бетховена, символом мужества и преодоления.



Блестящими образцами русской симфонической музыки являются партитуры балетов Петра Ильича Чайковского. Бережно сохраняя каноны жанра, композитор обогащает его сложным драматическим развитием, восходящим к жанру симфонии. Не менее ярко здесь раскрывается его мелодический дар. Именно поэтому музыка балетов Чайковского часто звучит в концертном исполнении. В сюиту из «Лебединого озера» вошли наиболее известные фрагменты балета, такие как блестящий Вальс из Первого акта, Танец маленьких лебедей, Венгерский танец и другие



Музыка европейских и русских композиторов XIX века оказала большое влияние на творчество Яна Сибелиуса — родоначальника финской композиторской школы. Яркий представитель позднего романтизма, Сибелиус искусно соединяет общеевропейские приемы музыкального языка с колоритными народными интонациями «страны тысячи озер». Его Скрипичный концерт является, по словам дирижёра Леопольда Стоковского, «одной из лучших симфоний композитора». Яркая образность, а также исключительная техническая сложность партии солиста (скрипка была любимым инструментом Сибелиуса, которым он прекрасно владел и мечтал о карьере скрипача-виртуоза) обеспечили концерту мировую славу. Выбор солиста не случаен: среди наград Никиты Борисоглебского — первая премия на Конкурсе скрипачей имени Яна Сибелиуса (2010) и медаль от Фонда имени Я. Сибелиуса (2011). А также именно он исполнил Скрипичный концерт Сибелиуса в программе «Скандинавия», подготовленной Московской филармонией к 150-летию композитора (декабрь 2015).