В Московской консерватории состоится юбилейный вечер Ларисы Гергиевой
20.02.2017, 12:50
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. «50 лет творчества» — под таким названием 20 февраля на сцене Большого зала Московской государственной консерватории им. П. Чайковского состоится юбилейный вечер народной артистки России, художественного руководителя Академии молодых оперных певцов Мариинского театра Ларисы Гергиевой.
Лариса Гергиева является одним из лучших педагогов по вокальному искусству, директором и председателем жюри многих престижных вокальных конкурсов. Ее незаурядные организаторские способности и высочайшие профессиональные качества позволяют готовить в Академии уникальных, выдающихся исполнителей, получивших мировое признание. За свою творческую жизнь Лариса Гергиева воспитала 96 лауреатов всесоюзных, всероссийских и международных конкурсов.
Артистка выступает на прославленных мировых сценах: Карнеги-холл (Нью-Йорк), Ла Скала (Милан), Вигмор-холл (Лондон), Ла Моне (Брюссель), Гранд-театр (Люксембург), Гранд-театр (Женева), Гюльбенкян-центр (Лиссабон), театр Колон (Буэнос-Айрес), Большой зал Московской консерватории, Большой и Малый залы Санкт-Петербургской филармонии. В репертуаре Ларисы Абисаловны более 100 оперных постановок, которые она подготовила для различных театров по всему миру. С 2005 года она является художественным руководителем Государственного театра оперы и балета Республики Северная Осетия-Алания (Владикавказ).
В концерте примут участие её лучшие ученики — солисты Академии молодых певцов Мариинского театра, лауреаты международных конкурсов: Юлия Маточкина (меццо-сопрано), Мария Баянкина (сопрано), Ольга Пудова (сопрано), Екатерина Сергеева (меццо-сопрано), Антонина Весенина (сопрано), Наталья Павлова (сопрано), Илья Селиванов (тенор), Григорий Чернецов (баритон), Ярослав Петряник (баритон).
Во втором отделении вечера солисты Мариинского театра выступят в сопровождении Концертного симфонического оркестра Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского. Дирижер — заслуженный артист Республики Северная Осетия — Алания Тимур Зангиев.
Одним из первых с юбилейной датой Ларису Гергиеву поздравил Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский.
Лариса Гергиева является одним из лучших педагогов по вокальному искусству, директором и председателем жюри многих престижных вокальных конкурсов. Ее незаурядные организаторские способности и высочайшие профессиональные качества позволяют готовить в Академии уникальных, выдающихся исполнителей, получивших мировое признание. За свою творческую жизнь Лариса Гергиева воспитала 96 лауреатов всесоюзных, всероссийских и международных конкурсов.
Артистка выступает на прославленных мировых сценах: Карнеги-холл (Нью-Йорк), Ла Скала (Милан), Вигмор-холл (Лондон), Ла Моне (Брюссель), Гранд-театр (Люксембург), Гранд-театр (Женева), Гюльбенкян-центр (Лиссабон), театр Колон (Буэнос-Айрес), Большой зал Московской консерватории, Большой и Малый залы Санкт-Петербургской филармонии. В репертуаре Ларисы Абисаловны более 100 оперных постановок, которые она подготовила для различных театров по всему миру. С 2005 года она является художественным руководителем Государственного театра оперы и балета Республики Северная Осетия-Алания (Владикавказ).
В концерте примут участие её лучшие ученики — солисты Академии молодых певцов Мариинского театра, лауреаты международных конкурсов: Юлия Маточкина (меццо-сопрано), Мария Баянкина (сопрано), Ольга Пудова (сопрано), Екатерина Сергеева (меццо-сопрано), Антонина Весенина (сопрано), Наталья Павлова (сопрано), Илья Селиванов (тенор), Григорий Чернецов (баритон), Ярослав Петряник (баритон).
Во втором отделении вечера солисты Мариинского театра выступят в сопровождении Концертного симфонического оркестра Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского. Дирижер — заслуженный артист Республики Северная Осетия — Алания Тимур Зангиев.
Одним из первых с юбилейной датой Ларису Гергиеву поздравил Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский.