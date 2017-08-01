ОРЕАНДА-НОВОСТИ. У телеграм-бота библиотек Департамента культуры Москвы @MosBibliotekaBot появилась новая функция. Теперь он рассказывает горожанам, фильмы по каким книгам вот-вот выйдут в прокат. Он также подскажет, в каких библиотеках можно бесплатно взять эти произведения, чтобы подготовиться к походу в кино.

К примеру, в августе в прокат выйдут три экранизации. Первая - американский фантастический фильм «Темная башня» по одноимённому циклу романов Стивена Кинга. В одной из главных ролей — Мэттью МакКонахи.

Также столичные зрители увидят британскую картину «Леди Макбет», снятую по очерку «Леди Макбет Мценского уезда» русского классика Николая Лескова. Действие из российской глубинки середины XIX столетия переносится в небольшую деревушку викторианской Англии. Главную героиню Кэтрин выдают замуж за чопорного человека вдвое старше её. В доме мужа она встречает молодого рабочего, с которым у неё вспыхивает бурный роман. Ради любви молодая женщина готова на всё.

В конце месяца на экраны выйдет мелодрама «Тюльпанная лихорадка» по одноимённому роману британской писательницы Деборы Моггак. Картина рассказывает о страсти бедного художника к жене богатого, но пожилого торговца. Художник предлагает возлюбленной сбежать и заняться торговлей тюльпанами. События разворачиваются в Голландии XVII века во время так называемой тюльпанной лихорадки, когда луковицы цветов стали дороже золота.

«Мы заметили, что экранизированные зарубежные и отечественные произведения пользуются большим спросом в столичных библиотеках, — отметила Мария Рогачева, генеральный директор Дирекции по развитию культурных центров. — И мы решили дать возможность нашим читателям заранее узнать, экранизации каких книг выйдут в прокат, и тем самым подогреть их интерес к чтению».

Чтобы ознакомиться с подборкой произведений, которые будут экранизированы, необходимо подписаться на телеграм-бота @MosBibliotekaBot и выбрать в меню команду «Экранизация книг». Пользователь увидит список, в котором указаны названия произведений и фильмов, а также даты выхода картин в прокат. Затем необходимо выбрать желаемую книгу, и бот подскажет, в какой из ближайших к пользователю библиотек можно её взять. На карте будет отмечен адрес, а также график работы и телефон читальни.