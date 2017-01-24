ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В музее-заповеднике "Царицыно" в последний день Масленицы, 26 февраля, пройдёт бесплатное массовое чаепитие. Ожидается, что в Прощёное воскресенье в "Царицыне" выпьют больше 200 литров чая из 30 самоваров.

Как рассказали в пресс-службе музея-заповедника, дровяные самовары объёмом от пяти до 10 литров поставят на длинный составной стол, покрытый скатертью. Предполагается, что он будет находиться поблизости от главного входа в "Царицыно". Чаепитие начнётся в 14:00 и продлится до 16:00.До этого посетители смогут принять участие в праздничном театрализованном шествии со скоморохами по территории парка, а также в других традиционных масленичных забавах. Горожан ждёт конкурс на самый дальний бросок валенка и соревнование по командному перетягиванию каната. В масленичную неделю на территории музея-заповедника также организуют ярмарку, где можно будет купить блины с разными начинками и многое другое.А в парке Победы на Поклонной горе вместо традиционного чучела в последний день Масленицы зажгут искусственное солнце. Как уточнили в пресс-службе парка, его разместят на трёхметровом шесте. Общая высота конструкции составит около пяти метров.Зажгут солнце в воскресенье, 26 февраля, на холме у входа в парк. Шоу начнётся около 20:00. Вокруг сооружения планируется расставить мельницы. Специалисты будут зажигать огненные фонтаны, которые заставят их вращаться вокруг оси со свистом. Вокруг фигур появится контур из искр. На каждой из них расположат небольшие элементы — свистки и горелки. Это так называемые потешные огни — фейерверки, которые запускали в Москве ещё в XVIII веке."В отличие от солнца, которое в итоге будет сожжено, мельницы зажгут холодным огнём, не разрушающим конструкции", — отметили в пресс-службе парка Победы.Сам холм, на котором пройдёт огненное шоу, в целях безопасности оградят небольшим забором. Посетители смогут понаблюдать за горящим солнцем и крутящимися мельницами на расстоянии.В прошлом году на Масленицу в Москве прошло 1500 мероприятий на 500 площадках. Основные гулянья провели с 5 по 13 марта в городских парках. На Манежной площади в честь Масленицы устроили световое шоу на фасаде выставочного центра.