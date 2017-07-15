ОРЕАНДА-НОВОСТИ На площади Революции 15 июля откроется китайская культурная ярмарка «Дитан». Москвичи и гости города посетят концерты, выставки, мастер-классы, увидят цирковые номера и костюмированные танцы, а также приобретут сувениры из Поднебесной.



Гостям ярмарки покажут 50 проектов, представляющих традиционную культуру Китая. Здесь познакомят с гравировкой печатей, вышивкой, кожевенными ремеслами, мастерством плетения из ивового прута, китайским узелковым плетением, а также расскажут о секретах изготовления изделий из бумаги. Можно будет попробовать себя в каллиграфии, кулинарии, живописи, резьбе, лепке и многих других традиционных китайских ремеслах.



Все желающие увидят керамику с эмалью, лаковые изделия с золотой инкрустацией, пекинскую вышивку, изделия из стекла, бумаги, дерева и серебра, фаянсовую посуду, театральные костюмы, краски и письменные принадлежности. Мастера привезут золотую мозаику, картины из сахара, кукол, цветы и обувь из шелка, воздушных змеев, фигурки из теста и глины, китайские табакерки и многое другое. Завершится «Дитан» 18 июля.



Ярмарка приезжает в российскую столицу уже во второй раз, в прошлом году выставочные ряды располагались в Камергерском переулке. С 2014 года ярмарка проходила в Таиланде, Германии, Иране, Болгарии, Лаосе и других странах.



В ярмарке примут участие 40 пекинских компаний, в том числе пять крупнейших торговых компаний КНР. В культурных мероприятиях задействуют более 60 человек. Напомним, Пекин — город-побратим Москвы уже больше 20 лет. В прошлом году правительства двух столиц провели совместные мероприятия, посвященные установлению партнёрских отношений.