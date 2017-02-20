ОРЕАНДА-НОВОСТИ С 22 по 24 февраля в Гостином Дворе в Москве будут представлены работы финалистов фотоконкурса «Самая красивая страна». Выставка состоится в рамках фестиваля активного отдыха и приключенческого туризма «Открой свою Россию – 2017». В выставочном центре можно будет не только полюбоваться красивыми фотографиями, но и встретиться с интересными людьми.



Так, 23 февраля в 15:00 состоится творческая встреча с координатором, пресс-секретарём и сценаристом проекта «Мульти-Россия» Дарьей Моргуновой.



«Мульти-Россия» – это цикл одноминутных пластилиновых мультфильмов о нашей стране, снятых при поддержке РГО. Каждый фильм – визитная карточка одного из городов или регионов России. Гости фестиваля смогут увидеть короткометражные ролики и узнать историю и секреты создания уникальной видеоэнциклопедии.



В 16:30 того же дня начнётся лекция «Конный туризм в России» члена Русского географического общества, президента Национального центра конного туризма, генерального директора Клуба активного туризма и отдыха Геннадия Сёмина. Лектор расскажет о том, что необходимо для конного туризма, где и как подготавливать лошадь для участия в походах, а также о популярных конных маршрутах.



Фотоконкурс РГО "Самая красивая страна" – масштабный медиапроект, посвященный сохранению дикой природы России и воспитанию бережного отношения к окружающей среде через искусство фотографии. Впервые он состоялся в 2015 году, с 2016 года стал ежегодным. В правилах творческого соревнования нет ограничений по возрасту и месту жительства участников. Главное условие – фотографии должны быть сделаны только на территории России. 8 февраля 2017 года начался приём работ на третий фотоконкурс РГО.