В Москве проведут бесплатные экскурсии по центру города
05.05.2017, 15:26
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Московский дом национальностей проведет бесплатные экскурсии по центру столицы.
На экскурсии «Улицы героического прошлого Москвы. Новая Басманная улица» участники погрузятся в жизнь Москвы XVII–XIX веков. Новую Басманную отличает уникальная сохранность старых домов, в которых слились разные эпохи — Петра I, Екатерины II, Александра II и другие. Населяли эти дома люди, многие из которых стали гордостью российской истории и культуры: поэт Михаил Лермонтов, историк Николай Карамзин, философ и публицист Петр Чаадаев, писатели Фёдор Достоевский и Алексей Толстой, собиратель древностей Алексей Мусин-Пушкин.
В XVII веке эти места звались Капитанской слободой — здесь жили иностранцы, командовавшие полками русской армии. В Новой Басманной отразились различные периоды русской истории, архитектурные стили и, конечно, люди — разных национальностей, профессий и судеб.
Маршрут следования включает площадь Красные Ворота и дом Куракиных, храм Апостолов Петра и Павла в Басманной слободе, дома Николая Стахеева, семьи Прове и дом Перовских — уникальное место, где жили и росли в одной семье будущие государственные деятели, герои войн и писатели. Завершится программа на площади Разгуляй.
Начнется экскурсия 9 мая в 16:00. Место встречи — у памятника Михаилу Лермонтову возле станции метро «Красные Ворота».
Экскурсия «Град Москва и небесный град Иерусалим» представит участникам Московский Кремль — выдающийся памятник древнерусской фортификации. Экскурсанты осмотрят Боровицкую, Троицкую, Угловую Арсенальную и Спасскую башни. Также экскурсия затронет Троицкий мост с защищавшей его Кутафьей башней и Покровский собор (храм Василия Блаженного) — вершину русского зодчества XVI века. Силуэт собора воспринимался как силуэт города — небесного града Иерусалима.
Кроме того, в маршрут включены Александровский сад и Константино-Еленинская проездная башня.
Экскурсия пройдёт 10 мая, начало в 15:00. Группа встречается у выхода в Александровский сад из метро «Библиотека имени Ленина», справа от Кутафьей башни.
На экскурсии «Улицы героического прошлого Москвы. Новая Басманная улица» участники погрузятся в жизнь Москвы XVII–XIX веков. Новую Басманную отличает уникальная сохранность старых домов, в которых слились разные эпохи — Петра I, Екатерины II, Александра II и другие. Населяли эти дома люди, многие из которых стали гордостью российской истории и культуры: поэт Михаил Лермонтов, историк Николай Карамзин, философ и публицист Петр Чаадаев, писатели Фёдор Достоевский и Алексей Толстой, собиратель древностей Алексей Мусин-Пушкин.
В XVII веке эти места звались Капитанской слободой — здесь жили иностранцы, командовавшие полками русской армии. В Новой Басманной отразились различные периоды русской истории, архитектурные стили и, конечно, люди — разных национальностей, профессий и судеб.
Маршрут следования включает площадь Красные Ворота и дом Куракиных, храм Апостолов Петра и Павла в Басманной слободе, дома Николая Стахеева, семьи Прове и дом Перовских — уникальное место, где жили и росли в одной семье будущие государственные деятели, герои войн и писатели. Завершится программа на площади Разгуляй.
Начнется экскурсия 9 мая в 16:00. Место встречи — у памятника Михаилу Лермонтову возле станции метро «Красные Ворота».
Экскурсия «Град Москва и небесный град Иерусалим» представит участникам Московский Кремль — выдающийся памятник древнерусской фортификации. Экскурсанты осмотрят Боровицкую, Троицкую, Угловую Арсенальную и Спасскую башни. Также экскурсия затронет Троицкий мост с защищавшей его Кутафьей башней и Покровский собор (храм Василия Блаженного) — вершину русского зодчества XVI века. Силуэт собора воспринимался как силуэт города — небесного града Иерусалима.
Кроме того, в маршрут включены Александровский сад и Константино-Еленинская проездная башня.
Экскурсия пройдёт 10 мая, начало в 15:00. Группа встречается у выхода в Александровский сад из метро «Библиотека имени Ленина», справа от Кутафьей башни.