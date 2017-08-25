ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Акция «Ночь кино» пройдёт в Москве 26 и 27 августа. В программе - свежий документальный фильм о бывшем солисте группы «Корни» Павле Артемьеве, который строит карьеру инди-музыканта после испытания славой поп-музыканта, чёрно-белая классика кинематографа в современном музыкальном сопровождении и новый сезон сериала «Твин Пикс».



«Твин Пикс» (Дэвид Линч, Майкл Фрост, США, 2017)

Дата: 27 августа

Время: 21:30

Место: кинотеатр «Факел», шоссе Энтузиастов, дом 15/16

Вход: бесплатный, требуется регистрация

Возрастные ограничения: 12+

В 1990 году сериал «Твин Пикс» приковал к телеэкранам миллионы зрителей в США своей парадоксальностью и таинственностью. Главную героиню, школьную королеву красоты Лору Палмер, находят мертвой в первом же эпизоде, и расследование её убийства, вскрывающее мрачные и мистические тайны маленького вымышленного городка Твин Пикс, растягивается на целый сезон. Являясь во сне спецагенту ФБР Дейлу Куперу, взявшемуся распутать загадочное дело, Лора обещала встретиться через 25 лет. И в 2017 году Дэвид Линч вместе со своим соавтором Майклом Фростом выпустил продолжение сериала с постаревшими актёрами и новыми тайнами. В кинотеатр «Факел» покажут первую серию третьего сезона, а перед этим актриса Жанна Эппле прочитает отрывки из книги американского журналиста Брэда Дьюкса «“Твин Пикс”. Беседы журналиста с создателями сериала».



«Аэлита» (режиссёр Яков Протазанов, СССР, 1924)

Дата: 27 августа

Время: 20:00

Место: «Площадь Сити», Пресненская набережная, дом 4, строение 1

Вход: свободный

Возрастные ограничения: 0+

Поклонникам Дэвида Линча обязательно стоит обратить внимание на этот показ. «Аэлита» Якова Протазанова снята будто по канонам главного сюрреалиста современного кинематографа: здесь и зловещие двойники, и прекрасные женские лица, и ощущение тревоги, и реальность, оборачивающаяся сновидением. А слова с рекламного плаката, который видит герой, «АНТА… ОДЭЛИ… УТА…», напугавшие в своё время советских граждан, вполне могли бы быть произнесены кем-то из обитателей зловещего чёрного вигвама из «Твин Пикса». Конечно, «Аэлита» в 2017 году уже ни на кого не нагонит страх. Экранизацию романа Алексея Толстого о встрече советского инженера с королевой Марса сегодня стоит смотреть в первую очередь как пособие по эстетике 1920-х.

Показ немого фильма пройдёт под музыку диджеев New New World Radio.



«Метрополис» (режиссёр Фриц Ланг, Германия, 1927)

Дата: 26 августа

Время: 20:00

Место: «Площадь Сити», Пресненская набережная, дом 4, строение 1

Вход: свободный

Возрастные ограничения: 12+

Если «Аэлиту» западная пресса называла самым значительным событием в советской кинофантастике, то «Метрополис» Фрица Ланга безоговорочно считается главной фантастической картиной в мире. Массовые сцены, впечатляющие декорации и драматический сюжет навсегда вписали его в историю. Драма о городе будущего, в котором аристократы живут в небоскрёбах, а рабочие трудятся в подземельях, а потом становятся пищей для грозного идола Молоха, придуманная Лангом, позже вдохновила режиссёра «Бегущего по лезвию» Ридли Скотта, создателей «Звёздных войн» и даже авторов комиксов о Супермене, которые поселили своего персонажа в вымышленном городе Метрополисе.

Показ немого фильма пройдёт под музыку диджеев New New World Radio.



«Человек с киноаппаратом» (режиссёр Дзига Вертов, СССР, 1929)

Дата: 27 августа

Время: 20:00

Место: внутренний двор Музея Москвы, Зубовский бульвар, дом 2

Вход: свободный

Возрастные ограничения: 6+

Дзига Вертов и возглавляемое им объединение киноков протестовали против «старомодного» кино, основанного на литературе и театре (к нему они относили и «Аэлиту»), и старались как можно более непредвзято и правдиво отобразить реальность. Камера в фильмах киноков становилась главным участником съемочного процесса — она выхватывала детали, заставала жизнь врасплох. «Человек с киноаппаратом» — череда коротких зарисовок жизни города с раннего утра и до позднего вечера: рабочий карабкается на водонапорную башню, секретарша отвечает на звонок, акушерка принимает роды, дети кружатся на карусели. Во дворе Музея Москвы картину можно будет увидеть в сопровождении Московского ансамбля современной музыки, который исполнит саундтрек, специально написанный для «Человека с киноаппаратом» композитором Дмитрием Курляндским.

«14+» (режиссёр Андрей Зайцев, Россия, 2015)

Дата: 27 августа

Время: 20:00

Место: сад имени Баумана, улица Старая Басманная, дом 15

Вход: бесплатный, требуется регистрация

Возрастные ограничения: 12+

Лёша и Вика учатся в разных школах и принадлежат к разным компаниям, но всё равно будут вместе, потому что у них есть «В контакте». Здесь можно быстро найти девочку, в которую влюбился на улице, изучить все её селфи и, замирая от волнения, нажать на кнопку «Добавить в друзья». Впрочем, несмотря на постоянное зависание в социальных сетях, в остальном главные герои фильма «14+» не типичные современные подростки, а старые добрые школьники, которых мы видели в фильмах Сергея Соловьева, Карена Шахназарова и Динары Асановой. Ни грубого слова, ни грязного помысла — фильм Андрея Зайцева целомудреннее своего собственного названия: «14+» разрешён к просмотру для детей старше 12 лет.