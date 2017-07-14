ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 16 июля сад «Эрмитаж» приглашает жителей столицы на фестиваль «БеспринцЫпные чтения». Посетителей ждут лёгкая и непринуждённая атмосфера, а также увлекательные встречи с известными людьми.

Фестиваль откроет в полдень программа «Чтения для самых маленьких». Сказки и рассказы прочтут Николай Дроздов, Катерина Шпица, Дмитрий Чеботарев, Анна Хилькевич, Александр Цыпкин и Елена Полякова. Вход свободный.

В 15:00 пройдёт круглый стол, в котором примут участие писатели и авторы «БеспринцЫпных чтений» Александр Маленков, Александр Снегирев и Александр Цыпкин. Вход свободный, мероприятие предназначено для зрителей старше 18 лет.