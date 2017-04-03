В Москве выступят выпускники Академии русского балета им. Вагановой
03.04.2017, 11:42
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 22 июня воспитанники одного из старейших образовательных учреждений страны выступят в Кремлевском Дворце Съездов в Москве. В рамках проекта «Одаренные дети и молодёжь. Мир искусства» будут представлены балеты «Классическая симфония», «Консерватория», «Пахита» и «Фея кукол». Спектакль пройдет в сопровождении Симфонического оркестра радио «Орфей». Дирижер – Валерий Овсяников.
Одноактный балет «Классическая симфония» на музыку Сергея Прокофьева впервые был поставлен народным артистом СССР, выдающимся педагогом, балетмейстером и хореографом Леонидом Лавровским в 1966 году для воспитанников Московского хореографического училища, где он был в то время художественным руководителем. Этот балет – одно из последних его произведений.
«Консерватория» – один из самых старых балетов, датируемый 1848 годом. Академия представит самую интересную его часть – картину «Школа танца». Поставила балет Дина Бёрн Ларсен, признанный специалист по наследию Августа Бурнонвиля, представитель знаменитой балетной династии, приглашенная в Академию ректором Николаем Цискаридзе.
Воспитанники Академии также покажут расширенную версию третьего акта балета «Пахита» и фрагмент балета «Фея кукол», новая постановка которого осуществлена в 2016 году под редакцией ректора Академии Николая Цискаридзе.
Комментируя программу выпускного спектакля, Николай Цискаридзе отметил, что русский театр всегда отличался серьёзным репертуаром и очень серьёзной приверженностью к амплуа, на чём был основан и его нынешний выбор. «Я сделал выбор под выпускников этого года, но одновременно учитывая и богатую историю русской культуры и конкретно Мариинского театра и академии», - сказал ректор.
Самая значительная часть из более сорока выпускников этого года приглашена в Мариинский театр. В группе приглашённых оказались и два иностранца, прошедших стажировку в академии. Всего академию ныне заканчивают 23 иностранных стажера из восьми государств Европы, Америки и Азии.
Одноактный балет «Классическая симфония» на музыку Сергея Прокофьева впервые был поставлен народным артистом СССР, выдающимся педагогом, балетмейстером и хореографом Леонидом Лавровским в 1966 году для воспитанников Московского хореографического училища, где он был в то время художественным руководителем. Этот балет – одно из последних его произведений.
«Консерватория» – один из самых старых балетов, датируемый 1848 годом. Академия представит самую интересную его часть – картину «Школа танца». Поставила балет Дина Бёрн Ларсен, признанный специалист по наследию Августа Бурнонвиля, представитель знаменитой балетной династии, приглашенная в Академию ректором Николаем Цискаридзе.
Воспитанники Академии также покажут расширенную версию третьего акта балета «Пахита» и фрагмент балета «Фея кукол», новая постановка которого осуществлена в 2016 году под редакцией ректора Академии Николая Цискаридзе.
Комментируя программу выпускного спектакля, Николай Цискаридзе отметил, что русский театр всегда отличался серьёзным репертуаром и очень серьёзной приверженностью к амплуа, на чём был основан и его нынешний выбор. «Я сделал выбор под выпускников этого года, но одновременно учитывая и богатую историю русской культуры и конкретно Мариинского театра и академии», - сказал ректор.
Самая значительная часть из более сорока выпускников этого года приглашена в Мариинский театр. В группе приглашённых оказались и два иностранца, прошедших стажировку в академии. Всего академию ныне заканчивают 23 иностранных стажера из восьми государств Европы, Америки и Азии.