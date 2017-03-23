ОРЕАНДА-НОВОСТИ. К лету 2017 года в приложении «Узнай Москву» появится автоматический аудиогид по историческим местам города. Пользователи смогут выбрать тематический маршрут и гулять по улицам столицы, не вынимая смартфон из кармана. Умный гид с помощью GPS вычислит, мимо какого здания проходит экскурсант, и сам включит нужную аудиозапись.

Как рассказали в Департаменте информационных технологий города Москвы, в приложении «Узнай Москву» можно найти около 60 туристических маршрутов. Аудиогиды на них записаны отдельно для каждого исторического объекта. Поэтому, переходя от одного здания к другому, пользователю необходимо переключать аудиозаписи.

«К лету москвичам станут доступны автоматические аудиоэкскурсии, можно будет включить гид один раз и идти по маршруту, не вынимая смартфон из кармана», — подчеркнул руководитель проекта «Узнай Москву» Сергей Шакрыл.

В приложении собраны как традиционные, так и оригинальные тематические маршруты по столице. Пользователям предлагают пройтись по булгаковской Пречистенке, посмотреть на Москву Марины Цветаевой, посетить доходные дома Замоскворечья, погулять по романтическим местам, связанным с именами Александра Пушкина, Александра Скрябина, Льва Толстого и других исторических личностей.

Всего на портале и в приложении «Узнай Москву» собраны описания более 1,3 тысячи домов, 128 памятников, 57 музеев, 166 территорий и сведения о 206 исторических личностях. У приложения есть игровой аналог с 3D-персонажами — «Узнай Москву Фото». Оно позволяет сделать селфи с Виктором Цоем, Юрием Гагариным, Иваном Грозным, Петром I и другими культовыми и историческими личностями. Чтобы сфотографироваться с ними, надо найти их на улицах города. Как только пользователь окажется в радиусе 50 метров от нужных координат, он сможет увидеть и зафиксировать виртуального персонажа с помощью камеры смартфона.