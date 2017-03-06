В Музее Зеленограда открывается выставка раритетных кукол
06.03.2017, 10:47
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Музей Зеленограда предложит своим гостям ненадолго вернуться в удивительный мир раритетных игрушек XIX века. Сделать это смогут посетители выставки «Путешествие в мир кукол» — авторского проекта искусствоведа и коллекционера Марины Политовой.
Выставка познакомит с историей и видами кукол, многие из которых два столетия назад изготавливались в Германии и Франции. Есть в экспозиции игрушки из Англии, США, Японии и Китая.
Сегодня они считаются антикварными, поскольку лица пупсов и прекрасных дам сделаны из неглазурованного фарфора — очень дорогого в те времена материала.
Среди экспонатов также аксессуары, посуда и мебель. Представлен и гардероб, который позволяет проследить, как менялась с годами детская и женская одежда. Французские костюмеры создавали роскошные наряды. В Германии же изготовители кукол старались сделать их дешевле, но свои создания они одевали с учётом дизайнерских находок.
Побывать на выставке можно с 6 марта по 2 апреля, с 10:00 до 18:00.
Выставка познакомит с историей и видами кукол, многие из которых два столетия назад изготавливались в Германии и Франции. Есть в экспозиции игрушки из Англии, США, Японии и Китая.
Сегодня они считаются антикварными, поскольку лица пупсов и прекрасных дам сделаны из неглазурованного фарфора — очень дорогого в те времена материала.
Среди экспонатов также аксессуары, посуда и мебель. Представлен и гардероб, который позволяет проследить, как менялась с годами детская и женская одежда. Французские костюмеры создавали роскошные наряды. В Германии же изготовители кукол старались сделать их дешевле, но свои создания они одевали с учётом дизайнерских находок.
Побывать на выставке можно с 6 марта по 2 апреля, с 10:00 до 18:00.