ОРЕАНДА-НОВОСТИ Социальный кинозал откроют 26 апреля в Озёрах в рамках проводимой Фондом кино программе по поддержке кинотеатров в малых и средних городах, сообщает пресс-служба Министерства культуры Московской области.



«В кинотеатре «Амигос» в городского округа Озёры 26 апреля состоится торжественное открытие социального кинозала. Новый кинозал рассчитан на 100 мест, оснащен современным оборудованием, приобретённым на средства из Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонд кино)», – говорится в сообщении.



Средства в размере 5 миллионов рублей в конце прошлого года получила «Киномастерская «Дорога» из Озер, победившая в проводимом Фондом кино конкурсе по поддержке кинотеатров в малых и средних городах. Лучшим организациям, работающим в населённых пунктах с количеством жителей до 500 тысяч человек, были выделены субсидии на модернизацию кинозалов, поясняется в материале.



«Помимо «Киномастерской "Дорога"», в число победителей очередного конкурса вошли ещё два учреждения культуры нашего региона. На закупку нового оборудования Фондом кино также выделены субсидии муниципальному учреждению культуры «Культурно-досуговый центр "Бронницы"» и муниципальному автономному учреждению физической культуры и спорта городского округа Рошаль «Спортивно-культурный центр "Рошаль"», – сказала министр культуры Московской области Оксана Косарева, её слова приводятся в пресс-релизе.



Она напомнила, что обязательное условие для переоборудованного кинозала – демонстрация фильмов отечественного производства в объёме не менее 50% от общего репертуара.