ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Парке Горького состоится VI благотворительный забег на дистанцию в одну восьмую классического марафона — 5275 метров. Соревнование, рассчитанное на всех членов семьи, пройдёт 23 апреля.

Для участников в возрасте до шести лет действует программа «Детский старт» на 300 метров (им не нужна регистрация). А ребята от семи до 14 лет смогут пробежать 1000 метров. Тем, кому дистанция в 5275 метров покажется короткой, предложат преодолеть 10 550 метров. Организаторы обеспечат этих бегунов бутилированной водой.

Участие в соревновании примут представители спорта, кино и шоу-бизнеса. Цели забега — привлечь внимание к активному, здоровому образу жизни, а также развить культуру благотворительности.

Количество мест ограниченно. За пожертвование, которое оставляет участник, ему вручат стартовый номер и бандану. Все собранные средства в этом году направят на оплату операции для Надежды Рогожиной (2006 года рождения), у которой диагностировали деформацию позвоночника, комбинированный диспластический сколиоз IV степени.