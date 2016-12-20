В Пермском крае пройдёт III Международный рождественский фестиваль
20.12.2016, 15:40
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 23 декабря в Органном концертном зале состоится открытие III Международного Рождественского фестиваля. Откроет фестиваль уникальный джазовый квартет «Daddy McSwing & Vegas Project» с яркой рождественской программой «It’s Christmas time».
25 декабря в Органном зале в рамках фестиваля состоится концерт органиста, народного артиста Российской Федерации Владимира Хомякова. Не ограничиваясь классическим репертуаром, на своих концертах он часто исполняет современные джазовые композиции. Владимир Хомяков - единственный музыкант в России, имеющий официальное признание.
26 декабря на сцене Органного концертного зала яркими красками засверкает «Музыкальный фейерверк». Это так называется концертная программа, которую представит на фестивале Ансамбль ударных инструментов из Санкт-Петербурга MARIMBA MIX. Репертуар музыкантов разнообразен и включает в себя музыку различных эпох и направлений.
25 декабря в Органном зале в рамках фестиваля состоится концерт органиста, народного артиста Российской Федерации Владимира Хомякова. Не ограничиваясь классическим репертуаром, на своих концертах он часто исполняет современные джазовые композиции. Владимир Хомяков - единственный музыкант в России, имеющий официальное признание.
26 декабря на сцене Органного концертного зала яркими красками засверкает «Музыкальный фейерверк». Это так называется концертная программа, которую представит на фестивале Ансамбль ударных инструментов из Санкт-Петербурга MARIMBA MIX. Репертуар музыкантов разнообразен и включает в себя музыку различных эпох и направлений.