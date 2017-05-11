В Петербурге открывается выставка "Ледокол "Красин". 100 лет подвига"
11.05.2017, 11:34
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 11 мая 2017 года в Большом зале Штаб-квартиры Русского географического общества в Санкт-Петербурге открывается выставка «Ледокол «Красин». 100 лет подвига».
Корабль, известный всему миру как ледокол «Красин» (до 1927 года «Святогор»), был заложен в 1916 году на верфи в Ньюкасле в Великобритании. А 31 марта 1917 года, когда на борту ледокола был поднят Андреевский флаг, можно считать днём его рождения и началом долгой, временами драматичной, но овеянной славой истории. В ней были затопление и реконструкция, провод грузовых судов через дрейфующие льды, спасение полярных экспедиций, бои с противником и сопровождение полярных конвоев.
В 1928 году после сложнейшей спасательной операции участников экспедиции Умберто Нобиле ледокол «Красин» стал известен всему миру. В 1930-е годы «Красин» продолжал свою миссию: это участие в спасении парохода «Челюскин», поиски самолёта Сигизмунда Леваневского с экипажем из шести человек, совершавшего вслед за Валерием Чкаловым и Михаилом Громовым перелёт по маршруту Москва — Северный полюс — США, и многие другие операции.
В годы Великой Отечественной войны «Красин» занимался своим прямым делом — проводил караваны судов с народнохозяйственными и оборонными грузами через льды в Арктических морях, а также в Белом море, участвовал в полярных конвоях, вступал в прямой бой с врагом.
До 1952 года ледокол «Красин» оставался самым мощным в мире. После длительного ремонта, в 1960 году, «Красин» вновь вступил в строй и сразу же был направлен на проводку судов по трассе Севморпути, где проработал более 10 лет. В октябре 1971 года ледокол вернулся из своей последней арктической навигации. Он отработал в Арктике, на Балтике и Дальнем Востоке 54 года.
Большая часть работ представленных на выставке «Ледокол «Красин».100 лет подвига», создана зимой 2017 года, когда группа фотохудожников, проводя съёмки на борту легендарного ледокола, знакомилась с историей, бытом моряков и романтикой северных странствий.
Корабль, известный всему миру как ледокол «Красин» (до 1927 года «Святогор»), был заложен в 1916 году на верфи в Ньюкасле в Великобритании. А 31 марта 1917 года, когда на борту ледокола был поднят Андреевский флаг, можно считать днём его рождения и началом долгой, временами драматичной, но овеянной славой истории. В ней были затопление и реконструкция, провод грузовых судов через дрейфующие льды, спасение полярных экспедиций, бои с противником и сопровождение полярных конвоев.
В 1928 году после сложнейшей спасательной операции участников экспедиции Умберто Нобиле ледокол «Красин» стал известен всему миру. В 1930-е годы «Красин» продолжал свою миссию: это участие в спасении парохода «Челюскин», поиски самолёта Сигизмунда Леваневского с экипажем из шести человек, совершавшего вслед за Валерием Чкаловым и Михаилом Громовым перелёт по маршруту Москва — Северный полюс — США, и многие другие операции.
В годы Великой Отечественной войны «Красин» занимался своим прямым делом — проводил караваны судов с народнохозяйственными и оборонными грузами через льды в Арктических морях, а также в Белом море, участвовал в полярных конвоях, вступал в прямой бой с врагом.
До 1952 года ледокол «Красин» оставался самым мощным в мире. После длительного ремонта, в 1960 году, «Красин» вновь вступил в строй и сразу же был направлен на проводку судов по трассе Севморпути, где проработал более 10 лет. В октябре 1971 года ледокол вернулся из своей последней арктической навигации. Он отработал в Арктике, на Балтике и Дальнем Востоке 54 года.
Большая часть работ представленных на выставке «Ледокол «Красин».100 лет подвига», создана зимой 2017 года, когда группа фотохудожников, проводя съёмки на борту легендарного ледокола, знакомилась с историей, бытом моряков и романтикой северных странствий.