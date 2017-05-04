ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 4 мая в Петербург прибывает классик отечественной киномузыки, выдающийся российский композитор Александр Зацепин. 91-летний маэстро вместе с художественным руководителем театра «Карамболь» Ириной Брондз встречаются для работы над мюзиклом «Тайна Третьей планеты» (по произведению Кира Булычёва), премьера которого состоится в Санкт-Петербурге осенью 2017 года. Помимо известной музыки из одноимённого мультфильма, композитор создал много новых музыкальных номеров и песен, которые войдут в новую версию мюзикла. Стихи пишет выдающийся детский поэт Юрий Энтин, пьесу создали Николай Голь и Ирина Корнеева.



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«Тайна Третьей планеты» - вторая совместная работа Александра Зацепина и театра «Карамболь». В 2014 году в Санкт-Петербурге состоялась премьера мюзикла «31 июня», созданного для постановки театром «Карамболь». С Юрием Энтиным театр также имеет опыт успешного сотрудничества: «Приключения Буратино», «Человек-амфибия», «31 июня».

Мюзикл «Тайна Третьей планеты» предназначен для детей (6+) и их родителей. История второклассницы Алисы Селезневой, полетевшей за животными для московского заповедника на другую планету и ставшей пленницей инопланетных злодеев, наверняка заинтригует зрителей. Проблема борьбы со злом, проникшим уже на межгалактический уровень, ответственность за свои поступки – об этом спектакль. Люди и роботы, реальность и фантастика перемешаны в единое целое.

Театр «Карамболь» планирует использовать множество спецэффектов для создания атмосферы «фэнтези». Сольные, ансамблевые и хоровые номера также обещают сюрпризы выдающегося мелодиста Александра Зацепина. Роль главной героини, Алисы Селезневой, исполнит её ровесница – 8-летняя учащаяся детской студии театра «Карамболь». Её родителей, а также обитателей разных фантастических планет – артисты театра.

Музыкальный руководитель спектакля – Ирина Брондз, дирижёр-постановщик – Сергей Тарарин. Вся постановочная бригада спектакля станет известна в ближайшее время.

Премьера мюзикла «Тайна Третьей планеты» состоится 16 ноября 2017 года на сцене ДК им. Ленсовета.