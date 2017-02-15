В Петербурге пройдёт XI Международный фестиваль "Посвящение маэстро"
15.02.2017, 17:40
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. С 11 по 18 марта 2017 года в Гербовом зале Зимнего дворца, в концертном зале «Яани Кирик», в Санкт-Петербургской филармонии джазовой музыки и в государственной академической капелле им. Глинки состоятся уникальные фестивальные программы. Председатель Художественного совета и Организационного комитета фестиваля - генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.
Государственный Эрмитаж совместно со своими партнёрами развивает музыкальные традиции Петербурга. Как сказал Михаил Борисович Пиотровский: «Музей - приют всех муз, здесь должны синтетически существовать все искусства. Эрмитаж музыкален: здесь есть Эрмитажный театр, залы Зимнего дворца, в которых раньше всегда звучала музыка. Музыка делает музей живым».
Международный фестиваль «Посвящение Маэстро» — дань памяти великим композиторам, деятелям искусств и культуры — предполагает проведение концертов, спектаклей, оперных и балетных постановок, приуроченных к юбилейным датам. Концерты фестиваля пройдут в Государственном Эрмитаже, концертном зале «Яани Кирик», Санкт-Петербургской филармонии джазовой музыки и в государственной академической капелле им. Глинки. В рамках фестиваля состоятся классические и джазовые концерты, выступят артисты, уже оставившие значительный след в истории культуры, а также молодые дарования. Фестиваль «Посвящение маэстро» позволяет услышать произведения разных эпох, стилей и стран в исполнении лучших музыкантов.
Традиции русского меценатства имеют богатую историю. У людей, любящих искусство, неизбежно возникает потребность в создании духовной среды, в поощрении творчества, в популяризаторской и просветительской работе.
Откроется фестиваль 11 марта премьерой музыкально-литературного спектакля «Дон Жуан в веках» в академической Капелле Санкт-Петербурга. В нём принимают участие: Молодежный симфонический оркестр имени А.Паулавичюса под управлением Алексея Васильева, чтец – Народный артист России Николай Мартон.
Следующий концерт пройдёт в эстонском концертном зале Яани Кирик 13 марта, в программе «Посвящение Георгу Отсу» выступят эстонские певцы Марис Лилосон (сопрано) и Рене Соом (баритон) в сопровождении пианиста Сийма Селиса. Прозвучат песни, оперные арии и фрагменты оперетт из репертуара выдающегося баритона Георга Отса, объединившего в своём творчестве Россию и Эстонию.
15 марта фестиваль «Посвящение маэстро» перенесётся в Филармонию джазовой музыки. В программе «Посвящение джазу» выступят народный артист России, знаменитый джазовый мульти-инструменталист Давид Голощёкин и лауреат международных конкурсов пианист Николай Сизов. В исполнении этого блестящего дуэта прозвучат знаменитые джазовые стандарты и импровизации.
18 марта по сложившейся традиции фестиваль завершится в Гербовом зале Зимнего дворца. Гала-концерт «Посвящение Маэстро» представит публике программу из произведений Россини, Штрауса, Римского-Корсакова, Чайковского, Прокофьева. В концерте принимает участие Международный симфонический оркестр «Таврический» под управлением Михаила Голикова. Солисты - лауреаты международных конкурсов: Елена Заставная (сопрано), Анна Заставная (сопрано), Раиль Сафаргалиев (баритон).
Государственный Эрмитаж совместно со своими партнёрами развивает музыкальные традиции Петербурга. Как сказал Михаил Борисович Пиотровский: «Музей - приют всех муз, здесь должны синтетически существовать все искусства. Эрмитаж музыкален: здесь есть Эрмитажный театр, залы Зимнего дворца, в которых раньше всегда звучала музыка. Музыка делает музей живым».
Международный фестиваль «Посвящение Маэстро» — дань памяти великим композиторам, деятелям искусств и культуры — предполагает проведение концертов, спектаклей, оперных и балетных постановок, приуроченных к юбилейным датам. Концерты фестиваля пройдут в Государственном Эрмитаже, концертном зале «Яани Кирик», Санкт-Петербургской филармонии джазовой музыки и в государственной академической капелле им. Глинки. В рамках фестиваля состоятся классические и джазовые концерты, выступят артисты, уже оставившие значительный след в истории культуры, а также молодые дарования. Фестиваль «Посвящение маэстро» позволяет услышать произведения разных эпох, стилей и стран в исполнении лучших музыкантов.
Традиции русского меценатства имеют богатую историю. У людей, любящих искусство, неизбежно возникает потребность в создании духовной среды, в поощрении творчества, в популяризаторской и просветительской работе.
Откроется фестиваль 11 марта премьерой музыкально-литературного спектакля «Дон Жуан в веках» в академической Капелле Санкт-Петербурга. В нём принимают участие: Молодежный симфонический оркестр имени А.Паулавичюса под управлением Алексея Васильева, чтец – Народный артист России Николай Мартон.
Следующий концерт пройдёт в эстонском концертном зале Яани Кирик 13 марта, в программе «Посвящение Георгу Отсу» выступят эстонские певцы Марис Лилосон (сопрано) и Рене Соом (баритон) в сопровождении пианиста Сийма Селиса. Прозвучат песни, оперные арии и фрагменты оперетт из репертуара выдающегося баритона Георга Отса, объединившего в своём творчестве Россию и Эстонию.
15 марта фестиваль «Посвящение маэстро» перенесётся в Филармонию джазовой музыки. В программе «Посвящение джазу» выступят народный артист России, знаменитый джазовый мульти-инструменталист Давид Голощёкин и лауреат международных конкурсов пианист Николай Сизов. В исполнении этого блестящего дуэта прозвучат знаменитые джазовые стандарты и импровизации.
18 марта по сложившейся традиции фестиваль завершится в Гербовом зале Зимнего дворца. Гала-концерт «Посвящение Маэстро» представит публике программу из произведений Россини, Штрауса, Римского-Корсакова, Чайковского, Прокофьева. В концерте принимает участие Международный симфонический оркестр «Таврический» под управлением Михаила Голикова. Солисты - лауреаты международных конкурсов: Елена Заставная (сопрано), Анна Заставная (сопрано), Раиль Сафаргалиев (баритон).