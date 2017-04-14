В Петербурге пройдёт конкурс вокалистов - выпускников музыкальных вузов России
14.04.2017, 12:46
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 21 апреля в 19.00 в Санкт-Петербургской государственной консерватории состоится торжественное открытие 45 Смотра-конкурса вокалистов-выпускников ведущих музыкальных вузов России. В 2017 году в ежегодном смотре примут участие 70 студентов, отобранные кафедрами сольного пения 18 музыкальных вузов России.
Цель Смотра — привлечение внимания концертных организаций к перспективным вокалистам и профессиональная оценка работы кафедр сольного пения музыкальных вузов России. В рамках проекта вокалисты выступают на сцене перед публикой, представителями театров и жюри. Театры, филармонии, концертные организации, заинтересованные в приглашении на работу молодых певцов, командируют на Смотр своих представителей.
Члены жюри выберут лучших вокалистов для участия в концерте камерной вокальной музыки и заключительном концерте Смотра в сопровождении оперно-симфонического оркестра. Проект завершится гала-концертом победителей, который состоится 25 апреля в 19.00 в зале Академической Капеллы.
В состав жюри под председательством народной артистки СССР, заведующей кафедрой сольного пения Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова Ирины Богачевой вошли члены Совета по вокальному искусству при Министерстве культуры Российской Федерации. Среди них – представители Московской консерватории и РАМ им. Гнесиных, Северо-Кавказского института искусств, Уфимской академии искусств, Саратовской и Казанской консерваторий.
Цель Смотра — привлечение внимания концертных организаций к перспективным вокалистам и профессиональная оценка работы кафедр сольного пения музыкальных вузов России. В рамках проекта вокалисты выступают на сцене перед публикой, представителями театров и жюри. Театры, филармонии, концертные организации, заинтересованные в приглашении на работу молодых певцов, командируют на Смотр своих представителей.
Члены жюри выберут лучших вокалистов для участия в концерте камерной вокальной музыки и заключительном концерте Смотра в сопровождении оперно-симфонического оркестра. Проект завершится гала-концертом победителей, который состоится 25 апреля в 19.00 в зале Академической Капеллы.
В состав жюри под председательством народной артистки СССР, заведующей кафедрой сольного пения Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова Ирины Богачевой вошли члены Совета по вокальному искусству при Министерстве культуры Российской Федерации. Среди них – представители Московской консерватории и РАМ им. Гнесиных, Северо-Кавказского института искусств, Уфимской академии искусств, Саратовской и Казанской консерваторий.