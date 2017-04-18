В Петербурге пройдёт концерт памяти "рыцаря виолончели" Анатолия Никитина
18.04.2017, 17:34
OREANDA-NEWS 27 апреля в 19:00 в Концертном зале Санкт-Петербургской государственной консерватории состоится концерт памяти выдающегося виолончелиста, народного артиста России, профессора Анатолия Никитина. Прозвучат сочинения Генделя, Глюка, Шумана, Бруха, Массне, Форе, Дебюсси, Казальса, Бриттена, Чайковского, Глазунова, Рахманинова.
В этот вечер, в день рождения мастера, на сцену выйдут его ученики разных поколений, как всемирно известные, так и находящиеся в самом начале своего творческого пути.
Глава виолончельной школы Петербурга, воспитавший целую плеяду блистательных музыкантов, Анатолий Никитин известен как яркий солист – виртуоз и исключительный интерпретатор лучших образцов мировой музыки.
Анатолий Павлович Никитин (27 апреля 1931 - 27 февраля 2017) - народный артист России, профессор, заведующий кафедрой виолончели, контрабаса, арфы и квартета Санкт-Петербургской консерватории – выдающийся виолончелист, любимый публикой и признанный мировой музыкальной общественностью. Начиная с 1953 года, музыкант в течение многих лет работал в Заслуженном коллективе России академическом симфоническом оркестре Ленинградской (Санкт-Петербургской) филармонии под руководством Евгения Мравинского.
Признанный глава современной петербургской виолончельной школы, Никитин преподавал в старейшем музыкальном вузе страны, Санкт-Петербургской консерватории, с 1961 года до последних дней своей жизни. Анатолий Павлович передал своим многочисленным воспитанникам традиции русской виолончельной школы, заложенные ещё в XIX веке Карлом Юльевичем Давыдовым. Среди учеников Никитина – музыканты, известные во всём мире. Среди них Леонид Горохов, Сергей Ролдугин, Алексей Массарский, Дмитрий Еремин, Алексей Васильев и многие другие. Музыкантом был создан ансамбль из 12 виолончелей, который востребован и популярен далеко за пределами России.
Многие известные композиторы писали для этого выдающегося коллектива, посвящая свои сочинения Анатолию Павловичу (Франко Манино, «Тропические танцы», Исаак Шварц «Элегия»). Выдающиеся музыканты современности: Иегуди Менухин, Родион Щедрин, Даниил Шафран, Борис Хайкин, Юрий Темирканов, Зубин Мета, Саулюс Сондецкис восхищались творчеством Анатолия Павловича Никитина. Дмитрий Дмитриевич Шостакович дал музыканту ёмкую характеристику: «…блестящий виолончелист, выдающийся солист-концертмейстер, превосходный и всесторонне развитый музыкант». Профессор Анатолий Павлович Никитин был постоянным членом жюри многих престижных отечественных и международных конкурсов, регулярно проводил мастер- классы на территории бывшего СССР, а затем в России, Европе, Южной Америке, Южной Корее и других странах мира.
В 1996 году в издательстве «Глаголь» вышла книга «Анатолий Никитин, музыкант и педагог», всесторонне освещающая творческую деятельность выдающегося Музыканта.
За выдающийся вклад в развитие музыкального отечественного искусства в 2004 году Анатолий Павлович Никитин был награжден орденом Почёта, а в 2011 году - орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
В этот вечер, в день рождения мастера, на сцену выйдут его ученики разных поколений, как всемирно известные, так и находящиеся в самом начале своего творческого пути.
Глава виолончельной школы Петербурга, воспитавший целую плеяду блистательных музыкантов, Анатолий Никитин известен как яркий солист – виртуоз и исключительный интерпретатор лучших образцов мировой музыки.
Анатолий Павлович Никитин (27 апреля 1931 - 27 февраля 2017) - народный артист России, профессор, заведующий кафедрой виолончели, контрабаса, арфы и квартета Санкт-Петербургской консерватории – выдающийся виолончелист, любимый публикой и признанный мировой музыкальной общественностью. Начиная с 1953 года, музыкант в течение многих лет работал в Заслуженном коллективе России академическом симфоническом оркестре Ленинградской (Санкт-Петербургской) филармонии под руководством Евгения Мравинского.
Признанный глава современной петербургской виолончельной школы, Никитин преподавал в старейшем музыкальном вузе страны, Санкт-Петербургской консерватории, с 1961 года до последних дней своей жизни. Анатолий Павлович передал своим многочисленным воспитанникам традиции русской виолончельной школы, заложенные ещё в XIX веке Карлом Юльевичем Давыдовым. Среди учеников Никитина – музыканты, известные во всём мире. Среди них Леонид Горохов, Сергей Ролдугин, Алексей Массарский, Дмитрий Еремин, Алексей Васильев и многие другие. Музыкантом был создан ансамбль из 12 виолончелей, который востребован и популярен далеко за пределами России.
Многие известные композиторы писали для этого выдающегося коллектива, посвящая свои сочинения Анатолию Павловичу (Франко Манино, «Тропические танцы», Исаак Шварц «Элегия»). Выдающиеся музыканты современности: Иегуди Менухин, Родион Щедрин, Даниил Шафран, Борис Хайкин, Юрий Темирканов, Зубин Мета, Саулюс Сондецкис восхищались творчеством Анатолия Павловича Никитина. Дмитрий Дмитриевич Шостакович дал музыканту ёмкую характеристику: «…блестящий виолончелист, выдающийся солист-концертмейстер, превосходный и всесторонне развитый музыкант». Профессор Анатолий Павлович Никитин был постоянным членом жюри многих престижных отечественных и международных конкурсов, регулярно проводил мастер- классы на территории бывшего СССР, а затем в России, Европе, Южной Америке, Южной Корее и других странах мира.
В 1996 году в издательстве «Глаголь» вышла книга «Анатолий Никитин, музыкант и педагог», всесторонне освещающая творческую деятельность выдающегося Музыканта.
За выдающийся вклад в развитие музыкального отечественного искусства в 2004 году Анатолий Павлович Никитин был награжден орденом Почёта, а в 2011 году - орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.