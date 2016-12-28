ОРЕАНДА-НОВОСТИ 28 декабря 2016 года в Штаб-квартире Русского географического общества в Санкт-Петербурге открывается выставка «Шедевры отечественной картографии XVIII века».



Уникальная картографическая коллекция Русского географического общества начала формироваться с момента основания организации. В основе коллекции - произведения, составленные действительными членами Общества в экспедициях и исследованиях, а также из подарков меценатов. На протяжении значительного периода в конце XX столетия картографические материалы Общества не были в полной мере доступны. Сегодня, благодаря проведённой фондовой работе, впервые за долгое время стало возможным представить часть из них широкой публике.



Материалы выставки «Шедевры отечественной картографии XVIII века. Из фондов Русского географического общества» посвящены одному из важнейших периодов в картографии России – её становлению в работах Императорской Академии наук.



Среди карт, представленных в экспозиции, особое значение имеет первый полный Атлас Российской империи 1745 года, создание которого является одной из важнейших вех в истории отечественной картографии. Атлас, помимо своего научного значения, отличается прекрасным художественным декором. Его элементы использованы и при оформлении выставочного пространства.



Выставка будет открыта для посещения с 29 декабря 2016 года до 28 февраля 2017 года.