ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В этом году исполняется 90 лет с начала археологической деятельности, которую сотрудники Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина ведут на территории Восточного Крыма и Таманского полуострова. Выставка «Пантикапей и Фанагория. Две столицы Боспорского царства», которая открывается 29 июня, приурочена к этой юбилейной дате.

Выставка расскажет об истории и культуре Пантикапея и Фанагории — двух важнейших центрах Боспорского царства — древнейшего государства на территории России. Пантикапей был основан ещё в конце VII века до н.э. При этом в его создании участвовали не только греческие колонисты, но и представители других народов Малой Азии — фригийцы и лидийцы.

Посетители музея увидят 450 экспонатов, которые относятся к периоду от VII века до н.э. («Динос с геометрическим орнаментом», Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник) до времени правления Митридата VI Евпатора в I веке до н.э. («Скульптурный портрет Митридата VI Евпатора Диониса», Государственный Эрмитаж). Небольшой раздел будет посвящён римскому времени. Там покажут стол-алтарь с посвящением богине Дитагойе (единственное существующее упоминание о божестве) и мраморную голову Афины из дворца Спартокидов в Пантикапее.