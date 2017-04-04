OREANDA-NEWS. В субъектах Российской Федерации начинаются событийные мероприятия, связанные со 100-летием Великой Октябрьской революции. В Москве 4 апреля в 19:00 состоится вернисаж выставки "Москва. Мода и Революция". Выставка открывается в преддверии юбилейной даты при информационной поддержке Ростуризма и будет работать в Музее Москвы с 5 апреля по 21 мая.

Выставка "Москва. Мода и Революция" наглядно демонстрирует динамику изменений в стиле одежды и в быту, которые повлекли за собой эпохальные события революционной эпохи. Для того чтобы экспозиция была более полной, за её основу взяли временной период 1907-1927 гг, равный десяти годам до и десяти годам после 1917 года.



Экспозицию составляют 200 коллекционных предметов – платьев, аксессуаров, мебели, фотографий, хроник, рекламы, плакатов, книг, документов и других артефактов – из фондов Музея Москвы и 100 платьев из собрания историка моды Александра Васильева.