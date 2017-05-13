ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Персональная выставка Ханта Слонема, одного из самых ярких представителей американского неоэкспрессионизма, пройдёт в Мраморном дворце Русского музея. В экспозицию войдёт живопись последних лет: в том числе, знаменитые кролики, как одиночные, оформленные в антикварные рамы и собранные в одну композицию, так и "групповые портреты".

По словам организаторов, работы для выставки в Санкт-Петербурге отобраны таким образом, что раскрывают творчество автора в целом, показывают его личные приёмы.

Кроме анималистических и цветочных полотен на выставке будет представлена новая квадратная композиция "Визит в Кремль", сделанная по впечатлениям от визита в Москву, где в 2015 г. в Московском музее современного искусства проходила первая персональная выставка художника в России.

Первая в биографии Ханта Слонема персональная выставка состоялась в Нью Йорке в 1977 году. Художник ежегодно проводит несколько своих персональных выставок по всему миру, его работы находятся в собраниях крупнейших художественных музеев.

Выставка в Русском музее откроется 25 мая и продлится до 26 июня 2017 года.