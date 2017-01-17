ОРЕАНДА-НОВОСТИ 17 января 2017 года в Государственном музее-заповеднике С. А. Есенина (Рязанская обл.) открывается выставка «Где-то у меня живут отец и мать…», посвящённая семейной жизни Александра Никитича и Татьяны Фёдоровны Есениных.

Выставка основана на исторических документах, фотографиях, личных вещах и кинохронике. Они помогут больше узнать о родителях поэта, проследить их судьбу, расскажут о семьях Есениных и Титовых.

Исторические документы из Рязанского областного архива рассказывают о рождении Татьяны Титовой, заключении брака с Александром Есениным, отражают экономическое положение семьи. Представлено много ценных документов из фондов Музея-заповедника С. А. Есенина, в том числе о постройке дома дедом поэта, о закреплении усадьбы за Александром Никитичем, об организации музея и сохранении памяти поэта.

Фотографии из фондов константиновского музея дают возможность увидеть, как жизненные обстоятельства и время меняли лица, высвечивая основные черты характера каждого из супругов.

Особое внимание уделено мемориальным предметам из дома Есениных. В экспозицию также вошли живописные работы известных рязанских художников А. М. Титова, С. Ф. Якушевского, С. А. Епифанова, В. Д. Чавкина, А. А. Хоменко.