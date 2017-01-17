В Рязанской области стартует выставка, посвящённая родителям Сергея Есенина
17.01.2017, 11:52
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 17 января 2017 года в Государственном музее-заповеднике С. А. Есенина (Рязанская обл.) открывается выставка «Где-то у меня живут отец и мать…», посвящённая семейной жизни Александра Никитича и Татьяны Фёдоровны Есениных.
Выставка основана на исторических документах, фотографиях, личных вещах и кинохронике. Они помогут больше узнать о родителях поэта, проследить их судьбу, расскажут о семьях Есениных и Титовых.
Исторические документы из Рязанского областного архива рассказывают о рождении Татьяны Титовой, заключении брака с Александром Есениным, отражают экономическое положение семьи. Представлено много ценных документов из фондов Музея-заповедника С. А. Есенина, в том числе о постройке дома дедом поэта, о закреплении усадьбы за Александром Никитичем, об организации музея и сохранении памяти поэта.
Фотографии из фондов константиновского музея дают возможность увидеть, как жизненные обстоятельства и время меняли лица, высвечивая основные черты характера каждого из супругов.
Особое внимание уделено мемориальным предметам из дома Есениных. В экспозицию также вошли живописные работы известных рязанских художников А. М. Титова, С. Ф. Якушевского, С. А. Епифанова, В. Д. Чавкина, А. А. Хоменко.
Выставка основана на исторических документах, фотографиях, личных вещах и кинохронике. Они помогут больше узнать о родителях поэта, проследить их судьбу, расскажут о семьях Есениных и Титовых.
Исторические документы из Рязанского областного архива рассказывают о рождении Татьяны Титовой, заключении брака с Александром Есениным, отражают экономическое положение семьи. Представлено много ценных документов из фондов Музея-заповедника С. А. Есенина, в том числе о постройке дома дедом поэта, о закреплении усадьбы за Александром Никитичем, об организации музея и сохранении памяти поэта.
Фотографии из фондов константиновского музея дают возможность увидеть, как жизненные обстоятельства и время меняли лица, высвечивая основные черты характера каждого из супругов.
Особое внимание уделено мемориальным предметам из дома Есениных. В экспозицию также вошли живописные работы известных рязанских художников А. М. Титова, С. Ф. Якушевского, С. А. Епифанова, В. Д. Чавкина, А. А. Хоменко.