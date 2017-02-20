В США стартует выставка, посвящённая блокаде Ленинграда
20.02.2017, 15:09
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Государственный музей истории Санкт-Петербурга с 18 февраля до 4 июня 2017 года представляет в Музее русского искусства (США, Миннесота, Миннеаполис) выставку, посвящённую истории блокады Ленинграда.
На выставке «Блокада Ленинграда: подвиг и трагедия» представлены копии документов, карт, фотографий, плакатов из собрания Государственного музея истории Санкт-Петербурга, которые рассказывают о жизни осаждённого Ленинграда.
Специально для Музея русского искусства в Миннеаполисе в рамках выставки подготовлено пять мультимедийных программ, рассказывающих о блокадном Ленинграде, о Дороге жизни, о ленинградских детях.
На выставке «Блокада Ленинграда: подвиг и трагедия» представлены копии документов, карт, фотографий, плакатов из собрания Государственного музея истории Санкт-Петербурга, которые рассказывают о жизни осаждённого Ленинграда.
Специально для Музея русского искусства в Миннеаполисе в рамках выставки подготовлено пять мультимедийных программ, рассказывающих о блокадном Ленинграде, о Дороге жизни, о ленинградских детях.