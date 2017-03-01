В Саратовской консерватории пройдёт I Всероссийский конкурс "Хоровая провинция"
01.03.2017, 11:59
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. С 15 по 18 марта в Саратовской консерватории пройдёт I Всероссийский конкурс «Хоровая провинция». Он пройдет в двух возрастных группах. В категории «А» свое мастерство представят студенты средних учебных заведений, в категории «В» - студенты вузов. В каждой группе лучших выберут в двух номинациях: «Хоровое дирижирование» и «Сольное пение».
Участникам конкурса в номинации «Хоровое дирижирование» предстоит продемонстрировать свое искусство под рояль (с сопровождением и a capella) и поработать с хоровым коллективом. В третьем туре участники должны будут представить на суд жюри концертное исполнение произведения, выбранного по жребию из списка, предложенного оргкомитетом. Для этого каждому участнику будет выделено время для закрытой репетиции с хором. Во второй тур допускается 50% участников, но не более 8 человек. В третий – не более четырёх.
Участникам конкурса в номинации «Хоровое дирижирование» предстоит продемонстрировать свое искусство под рояль (с сопровождением и a capella) и поработать с хоровым коллективом. В третьем туре участники должны будут представить на суд жюри концертное исполнение произведения, выбранного по жребию из списка, предложенного оргкомитетом. Для этого каждому участнику будет выделено время для закрытой репетиции с хором. Во второй тур допускается 50% участников, но не более 8 человек. В третий – не более четырёх.