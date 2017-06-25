ОРЕАНДА-НОВОСТИ Военно-историческую реконструкцию обороны Брестской крепости в Белоруссии, посвящённую 76-летию начала Великой Отечественной войны, проведут в Сергиевом Посаде, сообщает российская общественная организация ветеранов «Боевое братство» Валерия Чугурова.



«В городском парке "Скитские пруды" в Сергиевом Посаде 25 июня пройдёт художественно–постановочное мероприятие "Я умираю, но не сдаюсь", посвящённое 76-летию начала Великой Отечественной войны. В этот день здесь организуют различные тематические площадки. Жители и гости города смогут увидеть основные моменты обороны Брестской крепости в рамках проведения военно-исторической реконструкции», – сказал Чугуров.



По его словам, в парке будет работать полевая кухня, выставка экипировки, вооружения, снаряжения Красной армии и фашистской Германии времён Великой Отечественной войны, а ветераны спецназа «Краповые береты» помогут преодолеть полосу препятствий всем желающих.



Брестская крепость – уникальное фортификационное сооружение в Белоруссии, важнейший памятник Второй мировой войны. Крепость неоднократно модернизировалась и к Первой мировой войне представляла собой мощное сооружение первого класса, состоявшее из цитадели, отдельных укреплений и фортов. Во время Великой Отечественной войны сооружение прославилось героической 28-дневной обороной (с 22 июня по 20 июля 1941 года). Оборона Брестской крепости явилась выдающимся примером исключительной стойкости и мужества советских воинов. В память о подвиге героев, оборонявших крепость, в 1965 году ей присвоено почётное звание «Крепость-герой» с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».