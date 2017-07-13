В Таганском парке Москвы детей будут обучать иностранным языкам
13.07.2017, 11:27
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Таганском парке стартует летний проект обучения детей английскому и французскому языкам в игровой форме. Занятия по французскому будет проводить носитель языка. Кроме того, ребята смогут постичь основы йоги, преподавание которой также пройдёт на двух языках.
Организаторы занятий считают, что, обучаясь иностранному языку через игру, дети усваивают материал легче, зачастую на интуитивном уровне. Более того, успех в процессе освоения чужой речи пробуждает в юных полиглотах стремление к новым открытиям и вызывает интерес к учебе.
Йога, которой будут заниматься ребята, направлена на оздоровление и развитие организма. Занятия специально адаптированы для детей, нагрузки ослаблены, а упражнения упрощены. Их названия инструктор произнесет на двух языках.
Участие в занятиях бесплатное, но необходима предварительная регистрация. Для этого следует подать заявку по электронной почте (c указанием даты проведения урока, имени и возраста ребенка): marrigrigg@gmail.com. На занятия необходимо принести коврик. Встреча группы — у сцены парка.
Организаторы занятий считают, что, обучаясь иностранному языку через игру, дети усваивают материал легче, зачастую на интуитивном уровне. Более того, успех в процессе освоения чужой речи пробуждает в юных полиглотах стремление к новым открытиям и вызывает интерес к учебе.
Йога, которой будут заниматься ребята, направлена на оздоровление и развитие организма. Занятия специально адаптированы для детей, нагрузки ослаблены, а упражнения упрощены. Их названия инструктор произнесет на двух языках.
Участие в занятиях бесплатное, но необходима предварительная регистрация. Для этого следует подать заявку по электронной почте (c указанием даты проведения урока, имени и возраста ребенка): marrigrigg@gmail.com. На занятия необходимо принести коврик. Встреча группы — у сцены парка.
Источник: Мэрия Москвы