ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Ульяновске открылся IX Международный кинофестиваль "От всей души" имени народной артистки СССР Валентины Леонтьевой.



Почётными гостями церемонии открытия стали звёзды советского и российского кино – заслуженный артист России Сергей Баталов, заслуженный артист России Александр Олешко, заслуженная артистка России Нонна Гришаева, народная артистка России Татьяна Догилева и артистка театра и кино Екатерина Догилева, народный артист Российской Федерации, дирижёр Сергей Скрипка, заслуженная артистка России Оксана Сташенко, актер Сергей Барышев .

Традиционно мероприятие началось со встречи артистов на звёздной дорожке. На площадке перед Ленинским мемориалом зрители увидели выступления уличного театра "Пластилиновый дождь" и барабанного шоу "Пляска седьмого неба". Театр моды Марии Логачёвой "Tempesta Infiniti" представил тематическое действие, посвящённое Году экологии. В фойе Ленинского мемориала работала выставка, посвящённая 100-летию революции и кино, демонстрировались первые советские фильмы, а почётные гости оставили традиционные записи в книге пожеланий кинофестиваля.

"Впервые я побывал в Ульяновске в 1970 году - это было 100-летие со дня рождения Ленина - в качестве победителя Всесоюзного конкурса студенческих научных работ. Это было уникальное в моей жизни событие. Я был очень потрясён, увидев здание Ленинского мемориала. Мне очень запомнились посиделки с друзьями на Венце, а также мероприятие в зале, где нам рассказывали про уникальные найденные исторические документы. Именно с этого фестиваля, нашего собрания, решилась моя судьба, потому что после него одна женщина посоветовала мне поступить в Московскую консерваторию. Потом я неоднократно посещал Ульяновск. Здесь феноменальная архитектура, потрясающие музеи, удивительная природа. И очень рад снова быть в этом городе", - поделился заслуженный деятель искусств Российской Федерации Сергей Скрипка.

В преддверии официальной церемонии открытия к зрителям со сцены обратился Чрезвычайный и Полномочный посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки.

"Я присутствую в Ульяновске по приглашению Губернатора Сергея Морозова. Впервые в городе, но уже влюбился в вашу землю. Для меня большая честь посетить такой знаменитый фестиваль и поздравить всех присутствующих с его открытием. Кинематограф давно является важной основой культурного обмена между Японией и Россией. В этот раз в рамках кинофестиваля состоится показ четырёх японских фильмов, которые получили высокую оценку в нашей стране и за рубежом. Надеюсь, что благодаря этим просмотрам наша культура станет ближе вам", - подчеркнул Тоёхиса Кодзуки. Он также выступил с предложением провести в Ульяновской области фестиваль японского кино в 2018 году, который объявлен "перекрёстным годом" культуры России и Японии.

Президент кинофестиваля, актриса театра и кино Вероника Лысакова зачитала приветствие от имени народного артиста Сергея Михалкова, президента Союза Кинематографистов России.

Мероприятие завершила творческая встреча заслуженных артистов России Александра Олешко и Нонны Гришаевой "С любовью для всей семьи".

Всего в программе IX фестиваля "От всей души" запланировано около сотни событий. Звёзды российского кинопроведут в муниципалитетах Ульяновской области порядка тридцати творческих мероприятий, в районах будут открыты три новых кинозала. Основная часть событий фестиваля будет бесплатной для зрителей.