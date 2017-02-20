ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Доме национальных общин в Вильнюсе (Литва) при поддержке Российского исторического общества состоялось открытие масштабной международной выставки, посвящённой 75-летию легендарного авиаполка «Нормандия-Неман».



Экспозиция была подготовлена в рамках проекта «История во имя мира» Институтом военного наследия (г. Вильнюс) совместно с Белорусским государственным музеем истории Великой Отечественной войны (г. Минск) и Калининградским областным историко-художественным музеем.



На открытии выставки сотрудники Калининградского областного историко-художественного музея представили свою часть экспозиции под названием «В небесах мы летали одних», которая рассказывает о страницах боевого пути полка, связанных с действиями на территории Восточной Пруссии осенью 1944 - весной 1945 гг. Здесь можно увидеть документы и фотоматериалы из фондов музея, Архива внешней политики Российской Федерации, Центрального архива Министерства обороны России, Российского государственного архива кинофотодокументов.



Кроме того, в рамках проекта «История во имя мира» состоялся международный круглый стол, посвящённый 75-летию образования эскадрильи «Нормандия-Неман». На форуме обсуждались вопросы укрепления российско-литовских культурных связей.



В апреле международная фотовыставка будет представлена в Минске, в мае – в Калининграде, а в ноябре её можно будет увидеть в Париже, где пройдут памятные мероприятия, посвящённые 75-летию основания легендарного авиаполка «Нормандия-Неман».