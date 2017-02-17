В Волгоградской области откроется реконструированный зал музея ИЗО
17.02.2017, 17:58
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Экспозицией «Начало» откроется обновлённый выставочный зал Волгоградского музея изобразительных искусств имени Ильи Машкова. Этот проект посвящён всем музейным работникам, служителям культуры, благодаря которым в регионе много лет назад был создан художественный музей, носящий имя нашего именитого земляка.
Как сообщили в комитете культуры Волгоградской области, экспозиция объединила 140 произведений: это картины, с которых началось формирование коллекции музея ИЗО, а также работы зарубежных художников из городов-побратимов Волгограда.
В здании на улице Чуйкова уже полностью завершён капитальный ремонт. Его залы оборудованы системой климат-контроля, специальным музейным освещением. Современное экспозиционное оборудование позволяет принимать выставки из других собраний, развивать творческие контакты с музеями мира. Зал станет пространством для проведения масштабных акций, концертов, здесь будет работать студия для детей и взрослых.
На новой музейной площадке можно будет проводить до 40 выставок в год, демонстрировать собственные фонды, претворять в жизнь совместные проекты с крупнейшими отечественными и зарубежными музеями и художниками. Следующий шаг - подготовить для музея специальное фондохранилище и дополнительные выставочные площади. Такую задачу перед профильными ведомствами региона поставил губернатор Андрей Бочаров, также он дал задание сформировать общую концепцию развития музеев Волгоградской области.
Напомним, решение о выделении средств областного бюджета на проведение капитального ремонта выставочного зала музея ИЗО было принято губернатором в ноябре 2015 года. В настоящее время в регионе проводится серьёзная работа для повышения качества работы учреждений культуры: в них проходят инспекции, проверяется финансово-хозяйственная деятельность, выделяются средства на обновление объектов.
Волгоградский музей изобразительных искусств имени Ильи Машкова был открыт 22 июня 1963 года, на тот момент его коллекция уже насчитывала почти две тысячи единиц хранения живописи, скульптуры, графики, декоративно-прикладного искусства. Среди переданных региону работ — бесценные шедевры таких мастеров как Дюрер, Рембрандт, Хогарт, Брюллов, Тропинин, Шишкин, Поленов.
Как сообщили в комитете культуры Волгоградской области, экспозиция объединила 140 произведений: это картины, с которых началось формирование коллекции музея ИЗО, а также работы зарубежных художников из городов-побратимов Волгограда.
В здании на улице Чуйкова уже полностью завершён капитальный ремонт. Его залы оборудованы системой климат-контроля, специальным музейным освещением. Современное экспозиционное оборудование позволяет принимать выставки из других собраний, развивать творческие контакты с музеями мира. Зал станет пространством для проведения масштабных акций, концертов, здесь будет работать студия для детей и взрослых.
На новой музейной площадке можно будет проводить до 40 выставок в год, демонстрировать собственные фонды, претворять в жизнь совместные проекты с крупнейшими отечественными и зарубежными музеями и художниками. Следующий шаг - подготовить для музея специальное фондохранилище и дополнительные выставочные площади. Такую задачу перед профильными ведомствами региона поставил губернатор Андрей Бочаров, также он дал задание сформировать общую концепцию развития музеев Волгоградской области.
Напомним, решение о выделении средств областного бюджета на проведение капитального ремонта выставочного зала музея ИЗО было принято губернатором в ноябре 2015 года. В настоящее время в регионе проводится серьёзная работа для повышения качества работы учреждений культуры: в них проходят инспекции, проверяется финансово-хозяйственная деятельность, выделяются средства на обновление объектов.
Волгоградский музей изобразительных искусств имени Ильи Машкова был открыт 22 июня 1963 года, на тот момент его коллекция уже насчитывала почти две тысячи единиц хранения живописи, скульптуры, графики, декоративно-прикладного искусства. Среди переданных региону работ — бесценные шедевры таких мастеров как Дюрер, Рембрандт, Хогарт, Брюллов, Тропинин, Шишкин, Поленов.