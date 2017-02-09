В Воронеже проходят концерты в память о погибших в авиакатастрофе ТУ-154
09.02.2017, 16:58
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Воронежском государственном театре оперы и балета проходят концерты, посвящённые памяти погибших в авиакатастрофе самолета ТУ-154.
Решение о проведении двух концертов – 8 и 9 февраля – было принято департаментом культуры Воронежской области по согласованию с Министерством обороны РФ в связи с многочисленными обращениями жителей г. Воронежа, ветеранских и общественных организаций, руководителей образовательных учреждений, представителей учебных заведений силовых министерств Воронежского гарнизона о посещении памятного мероприятия. Концерты в память о погибших в авиакатастрофе самолета ТУ-154 организованы в Воронеже на бесплатной основе.
В вечерах памяти принимают участие Центральный военный оркестр Минобороны России, солисты Академического ансамбля песни и пляски имени А.В. Александрова, Воронежское хореографическое училище, хор Воронежского музыкального колледжа им. Ростроповичей, хор Воронежского концертного зала, духовые оркестры детских школ искусств № 7 и 11 г. Воронежа, которые стали победителями Международного конкурса «Воронежские духовые ассамблеи» в 2015 – 2016 годах и участвовали в проекте «Спасская башня детям» на Красной площади в Москве.
Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова, артисты которого погибли в авиакатастрофе Ту-154, неоднократно выступал в Воронеже. В 2010 году на праздновании Дня города «александровцы» давали бесплатный концерт на площади Ленина. В прославленном коллективе, который называют «поющим оружием» Российской Армии, работали лучшие выпускники учреждений культуры и искусства Воронежской области.
Художественный руководитель ансамбля народный артист РФ, композитор, генерал-лейтенант Валерий Халилов, ранее начальник военно-оркестровой службы Минобороны России, в декабре 2015 года выступал в Воронежском государственном театре оперы и балета с Центральным военным оркестром Минобороны России на праздничном концерте, посвященном 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. В 2015 году при непосредственной поддержке Валерия Халилова был создан Международный конкурс детских духовых оркестров «Воронежские духовые ассамблеи».
Решение о проведении двух концертов – 8 и 9 февраля – было принято департаментом культуры Воронежской области по согласованию с Министерством обороны РФ в связи с многочисленными обращениями жителей г. Воронежа, ветеранских и общественных организаций, руководителей образовательных учреждений, представителей учебных заведений силовых министерств Воронежского гарнизона о посещении памятного мероприятия. Концерты в память о погибших в авиакатастрофе самолета ТУ-154 организованы в Воронеже на бесплатной основе.
В вечерах памяти принимают участие Центральный военный оркестр Минобороны России, солисты Академического ансамбля песни и пляски имени А.В. Александрова, Воронежское хореографическое училище, хор Воронежского музыкального колледжа им. Ростроповичей, хор Воронежского концертного зала, духовые оркестры детских школ искусств № 7 и 11 г. Воронежа, которые стали победителями Международного конкурса «Воронежские духовые ассамблеи» в 2015 – 2016 годах и участвовали в проекте «Спасская башня детям» на Красной площади в Москве.
Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова, артисты которого погибли в авиакатастрофе Ту-154, неоднократно выступал в Воронеже. В 2010 году на праздновании Дня города «александровцы» давали бесплатный концерт на площади Ленина. В прославленном коллективе, который называют «поющим оружием» Российской Армии, работали лучшие выпускники учреждений культуры и искусства Воронежской области.
Художественный руководитель ансамбля народный артист РФ, композитор, генерал-лейтенант Валерий Халилов, ранее начальник военно-оркестровой службы Минобороны России, в декабре 2015 года выступал в Воронежском государственном театре оперы и балета с Центральным военным оркестром Минобороны России на праздничном концерте, посвященном 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. В 2015 году при непосредственной поддержке Валерия Халилова был создан Международный конкурс детских духовых оркестров «Воронежские духовые ассамблеи».