В "Яани Кирик" выступит знаменитый немецкий пианист Уве Бальзер
31.05.2017, 14:47
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 15 июля в концертном зале Яани Кирик выступит знаменитый немецкий пианист, уже не раз выступавший в Петербурге, Уве Бальзер. В России он, прежде всего, известен как один из лучших интерпретаторов произведений русского композитора Николая Метнера. В этом вы сможете убедиться на его концерте в Яани Кирик: практически всё второе отделение концерта посвящено сочинениям Метнера, а откроют программу сонаты Бетховена и Шопена. Как всегда, в завершение вечера будет исполнена виртуозная Фантазия на темы оперы Чайковского "Пиковая дама" Пабста.
Уве Бальзер (1961) закончил Высшую музыкальную школу г.Кёльна (класс П.Гилилова) и "Свелинк-консерваторию" в Амстердаме (класс Н.Груберта). В настоящее время он считается одним из ведущих специалистов по творчеству Николая Метнера. Появление CD-диска с произведениями этого русского композитора в исполнении Бальзера стало заметным событием музыкальной жизни. Глубокое проникновение в авторский замысел и свойственная пианисту манера игры принесли ему заслуженный успех после исполнения Второго концерта для фортепиано с оркестром Метнера, впервые прозвучавшего в Германии (1999), Румынии (1999) и Калининграде (2002). Активно пропагандируя музыку композитора, Бальзер в течение ряда лет исполнял его произведения почти на каждом из своих концертов.
Наряду с русской музыкой Бальзер часто исполняет произведения Бетховена, особый интерес вызвала его интерпретация Hammerklavirsonate, отмеченная критиками и знатоками творчества великого венского классика.
Репертуар пианиста универсален: музыкальные вечера Скрябина и Шопена, произведения композиторов "Новой венской школы" (Шёнберг, Берг, Веберн) современная фортепианная музыка. Мартин Херхенрёдер посвятил Бальзеру "Каприччио" и две пьесы из "Метаморфоз идиллии". А с певицей из Южной Кореи Хио-Соон Ким (меццо-сопрано) пианист записал CD с народными корейскими песнями.
В настоящее время Уве Бальзер, помимо концертной деятельности, является художественным руководителем музыкального общества "Смена столетий" ("Jahrhundertwendegesellschaft") в Гейдельберге.
Уве Бальзер (1961) закончил Высшую музыкальную школу г.Кёльна (класс П.Гилилова) и "Свелинк-консерваторию" в Амстердаме (класс Н.Груберта). В настоящее время он считается одним из ведущих специалистов по творчеству Николая Метнера. Появление CD-диска с произведениями этого русского композитора в исполнении Бальзера стало заметным событием музыкальной жизни. Глубокое проникновение в авторский замысел и свойственная пианисту манера игры принесли ему заслуженный успех после исполнения Второго концерта для фортепиано с оркестром Метнера, впервые прозвучавшего в Германии (1999), Румынии (1999) и Калининграде (2002). Активно пропагандируя музыку композитора, Бальзер в течение ряда лет исполнял его произведения почти на каждом из своих концертов.
Наряду с русской музыкой Бальзер часто исполняет произведения Бетховена, особый интерес вызвала его интерпретация Hammerklavirsonate, отмеченная критиками и знатоками творчества великого венского классика.
Репертуар пианиста универсален: музыкальные вечера Скрябина и Шопена, произведения композиторов "Новой венской школы" (Шёнберг, Берг, Веберн) современная фортепианная музыка. Мартин Херхенрёдер посвятил Бальзеру "Каприччио" и две пьесы из "Метаморфоз идиллии". А с певицей из Южной Кореи Хио-Соон Ким (меццо-сопрано) пианист записал CD с народными корейскими песнями.
В настоящее время Уве Бальзер, помимо концертной деятельности, является художественным руководителем музыкального общества "Смена столетий" ("Jahrhundertwendegesellschaft") в Гейдельберге.