ОРЕАНДА-НОВОСТИ С 27 по 30 апреля в Ярославле пройдёт XII международный фестиваль студенческих и академических хоров «Веснушка». В этом году его участниками станут 45 хоров из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Челябинска, Иркутска, Ростова-на-Дону, Кирова, Нижнего Новгорода, Ярославля, Твери, Костромы и других городов России.



28 апреля в 18.00 фестивальные концерты одновременно начнутся в четырёх городах. Выступления пройдут в актовом зале ЯрГУ им. П.Г. Демидова и детской школе искусств №1 в Ярославле, в институте культуры и искусств Костромского государственного университета, в Рыбинском общественно-культурном центре и гимназии им. А.Л. Кекина в Ростове. В этот день в Ярославле в 21.30 во дворце культуры «Нефтяник» для любителей хоровой музыки состоится одно из популярных и ожидаемых событий фестиваля – традиционный «Ночной концерт».



29 апреля в 12.00 начнутся концерты в зале Ярославской духовной семинарии и Дворце культуры имени А.М. Добрынина, а в 15.00 в актовом зале ЯрГУ им. П.Г. Демидова – мастер-класс заслуженной артистки РФ Татьяны Ждановой.



Кульминацией фестиваля станет гала-концерт, который пройдёт 30 апреля с 13.00 в концертном зале им. Л.В. Собинова Ярославской государственной филармонии.



Вход на все концерты фестиваля, кроме торжественного открытия и гала-концерта, свободный.