В Ярославской области бесплатно покажут фильм Сокурова "Русский ковчег"
14.07.2017, 17:05
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В рамках губернаторского социального проекта «На высокой волне» пенсионеры и студенты Ярославской области 14 июля могут бесплатно посетить показ художественного фильма «Русский ковчег» режиссёра Александра Сокурова (Германия, 2002). Он начнётся в Ярославском музее-заповеднике в 21.30.
В летнюю кинопрограмму включено двенадцать фильмов разных лет, созданных ведущими мастерами отечественного кинематографа, такими как Сергей Эйзенштейн, Владимир Бортко, Геннадий Полока, Никита Михалков, Александр Сокуров. Все картины – о революции 1917 года.
В летнюю кинопрограмму включено двенадцать фильмов разных лет, созданных ведущими мастерами отечественного кинематографа, такими как Сергей Эйзенштейн, Владимир Бортко, Геннадий Полока, Никита Михалков, Александр Сокуров. Все картины – о революции 1917 года.
Источник: http://www.yarregion.ru