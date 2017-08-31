ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Москве появится улица Эльдара Рязанова. Название получит Проектируемый проезд № 6021 в Обручевском районе. Он расположен между улицей Обручева и улицей Новаторов. Протяжённость улицы составляет чуть более километра. По соседству с этим местом находится киноклуб-музей «Эльдар», основателем и художественным руководителем которого был Эльдар Рязанов.

Решение увековечить имя известного режиссёра в топонимике Москвы было принято на заседании Городской межведомственной комиссии по наименованию под председательством заместителя Мэра Москвы Леонида Печатникова. Ранее предложение увековечить память Эльдара Рязанова поддержали Президент России Владимир Путин и Мэр Москвы Сергей Собянин.

Эльдар Александрович Рязанов (1927–2015) — советский и российский кинорежиссёр, народный артист СССР. Он снял более полусотни кинокартин. Многие из них стали классикой советского кинематографа. Это «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», «Служебный роман», «Карнавальная ночь», «Берегись автомобиля», «Вокзал для двоих», «Жестокий романс». В 2017 году знаменитому режиссеру исполнилось бы 90 лет.