В этом году подано рекордное количество заявок на премию ТЭФИ
10.06.2017, 09:05
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Окончен приём заявок на премию ТЭФИ за высшие достижения в области телевизионных искусств. В этом году подано рекордное с момента существования индустриальной телевизионной премии количество заявок. Всего во всех номинациях «Дневного эфира» и «Вечернего прайма» представлено 515 проектов. Ознакомиться с ними можно на официальном сайте премии.
Лидерами в номинациях стали «Лучшая актриса телевизионного фильма/сериала» (46 заявок), «Лучший актёр телевизионного фильма/сериала» (45 заявок), «Документальный проект» (42 заявки), «Телевизионный фильм/сериал» (41 заявка). На пресс-конференции 19 июня в 12.00 в информационном агентстве ИТАР-ТАСС будут объявлены Тройки финалистов в каждой номинации, выбранные по итогам онлайн голосования членами жюри. В этом году призы будут вручены в 14 номинациях категории «Дневной эфир» и в 19 номинациях категории «Вечерний прайм».
ТЭФИ — индустриальная телевизионная премия, присуждаемая за высшие достижения в области телевизионных искусств. Премия была учреждена Фондом «Академия Российского телевидения» 21 декабря 1994 года и в разные годы включала различное количество номинаций. С 2014 года организатором премии является Комитет Индустриальных Телевизионных Премий.
В конкурсе принимают участие производители телевизионных программ (теле- и кинокомпании, студии, продюсерские центры и объединения), а также телеканалы — производители собственных программ.
Торжественная церемония вручения премии ТЭФИ за высшие достижения в области телевизионных искусств состоится 27 июня 2017 года в концертном зале «Россия» (Пушкинский)
Лидерами в номинациях стали «Лучшая актриса телевизионного фильма/сериала» (46 заявок), «Лучший актёр телевизионного фильма/сериала» (45 заявок), «Документальный проект» (42 заявки), «Телевизионный фильм/сериал» (41 заявка). На пресс-конференции 19 июня в 12.00 в информационном агентстве ИТАР-ТАСС будут объявлены Тройки финалистов в каждой номинации, выбранные по итогам онлайн голосования членами жюри. В этом году призы будут вручены в 14 номинациях категории «Дневной эфир» и в 19 номинациях категории «Вечерний прайм».
ТЭФИ — индустриальная телевизионная премия, присуждаемая за высшие достижения в области телевизионных искусств. Премия была учреждена Фондом «Академия Российского телевидения» 21 декабря 1994 года и в разные годы включала различное количество номинаций. С 2014 года организатором премии является Комитет Индустриальных Телевизионных Премий.
В конкурсе принимают участие производители телевизионных программ (теле- и кинокомпании, студии, продюсерские центры и объединения), а также телеканалы — производители собственных программ.
Торжественная церемония вручения премии ТЭФИ за высшие достижения в области телевизионных искусств состоится 27 июня 2017 года в концертном зале «Россия» (Пушкинский)