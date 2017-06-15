В июне на сцене сада им. Баумана пройдут джазовые концерты
15.06.2017, 11:33
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Цикл бесплатных джазовых концертов ведущих российских исполнителей пройдёт в июне на сцене сада имени Баумана. Каждый четверг гости парка смогут наслаждаться игрой квартетов и трио, исполняющих не только джаз, но и знакомые мелодии из старых фильмов.
15 июня с джазовыми композициями 30–50-х годов прошлого века выступит квартет Владимира Коновалова «Акцент».
22 июня трио Jara при помощи контрабаса, тенор-саксофона и аккордеона возродит традиции уличных и танцевальных духовых оркестров Нового Орлеана.
А коллектив Classy Jazz 29 июня исполнит популярные французские и итальянские джазовые композиции.
15 июня с джазовыми композициями 30–50-х годов прошлого века выступит квартет Владимира Коновалова «Акцент».
22 июня трио Jara при помощи контрабаса, тенор-саксофона и аккордеона возродит традиции уличных и танцевальных духовых оркестров Нового Орлеана.
А коллектив Classy Jazz 29 июня исполнит популярные французские и итальянские джазовые композиции.