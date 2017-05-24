ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В июне завершается комплексное благоустройство Таганского детского парка. После реконструкции здесь появились детские площадки, сцена, зелёный лабиринт, водная интерактивная площадка, музыкальный фонтан, новые дорожки. Также на территории обновили газонные покрытия, высадили деревья и кустарники. К началу учебного года здесь будут работать кафе, многофункциональный детский центр, появятся яркие арт-объекты.

В Таганском детском парке откроются три детские площадки: для малышей до трёх лет — с большой песочницей и безопасными качелями; для детей от трёх до шести лет — с крутыми горками, качелями и каруселью; для детей от шести до 12 лет — с несколькими видами качелей.

Здесь появится первый в Москве водный игровой комплекс — веселый летний аттракцион, где можно проводить эксперименты с водой и наглядно изучать простейшие законы физики. А в зелёном лабиринте из формованных лип дети будут бегать и играть в прятки. Зимой планируется заливать дорожки льдом для катания на коньках.

Одной из достопримечательностей парка станет интерактивный фонтан с яркой подсветкой и музыкальным сопровождением, который установят на главной площади. Каждый вечер здесь будут звучать произведения выдающихся композиторов Петра Чайковского, Вольфганга Амадея Моцарта, Иоганна Штрауса, Дмитрия Шостаковича. Чарующее сочетание света, музыки и воды произведёт впечатление не только на детей, но и на взрослых.

Также в ходе реконструкции был восстановлен декоративный яблоневый сад.

В честь открытия 10 июня в парке пройдёт грандиозный праздник. Символом новой зоны отдыха станут весёлые роботы. Они будут повсюду: на сцене, в форме гигантских арт-объектов, на сувенирной продукции, даже у входа гостей будет встречать гигантский робот Железяка. Роботы-аниматоры проведут квест по новым объектам парка. В робокараоке можно будет спеть любимые песни, а на рободискотеке научиться танцевать как сказочные герои. В течение дня будет работать мастерская перевоплощений, где каждый сможет сделать себе костюм робота. Дети соберут мегаконструктор и увидят спектакль «Сказки роботов о настоящем человеке» в постановке театров «Трикстер» и «Практика». Кроме того, посетители получат в подарок сувениры с символикой нового парка: удобную сумку, значок, леденец на палочке или дождевик. Завершится праздник красочным и шумным парадом роботов.