В июне в столице откроется Таганский детский парк
В Таганском детском парке откроются три детские площадки: для малышей до трёх лет — с большой песочницей и безопасными качелями; для детей от трёх до шести лет — с крутыми горками, качелями и каруселью; для детей от шести до 12 лет — с несколькими видами качелей.
Здесь появится первый в Москве водный игровой комплекс — веселый летний аттракцион, где можно проводить эксперименты с водой и наглядно изучать простейшие законы физики. А в зелёном лабиринте из формованных лип дети будут бегать и играть в прятки. Зимой планируется заливать дорожки льдом для катания на коньках.
Одной из достопримечательностей парка станет интерактивный фонтан с яркой подсветкой и музыкальным сопровождением, который установят на главной площади. Каждый вечер здесь будут звучать произведения выдающихся композиторов Петра Чайковского, Вольфганга Амадея Моцарта, Иоганна Штрауса, Дмитрия Шостаковича. Чарующее сочетание света, музыки и воды произведёт впечатление не только на детей, но и на взрослых.
Также в ходе реконструкции был восстановлен декоративный яблоневый сад.
В честь открытия 10 июня в парке пройдёт грандиозный праздник. Символом новой зоны отдыха станут весёлые роботы. Они будут повсюду: на сцене, в форме гигантских арт-объектов, на сувенирной продукции, даже у входа гостей будет встречать гигантский робот Железяка. Роботы-аниматоры проведут квест по новым объектам парка. В робокараоке можно будет спеть любимые песни, а на рободискотеке научиться танцевать как сказочные герои. В течение дня будет работать мастерская перевоплощений, где каждый сможет сделать себе костюм робота. Дети соберут мегаконструктор и увидят спектакль «Сказки роботов о настоящем человеке» в постановке театров «Трикстер» и «Практика». Кроме того, посетители получат в подарок сувениры с символикой нового парка: удобную сумку, значок, леденец на палочке или дождевик. Завершится праздник красочным и шумным парадом роботов.