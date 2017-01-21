ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 21 января в барнаульской галерее «Республика ИЗО» (пр. Космонавтов, 6г) состоится церемония закрытия выставки Михаила Будкеева. В этот день заслуженный деятель искусств России и сын художника Сергей Будкеев устроит в галерее органный концерт.

В «Республике ИЗО» рассказывают, что музыкант исполнит произведения Иоганна Себастьяна Баха, Георга Фридриха Генделя и других великих композиторов. А пришедшие смогут увидеть новую экспозицию выставки, в которой преобладают летние пейзажи кисти классика алтайской живописи.

Начало в 16 часов.

Справка: Михаил Будкеев родился в 1922 году в алтайском селе Овсянниково. В 19 лет ушёл на фронт и участвовал в боях на Курской битве, имеет множество наград. Михаил Будкеев - классик сибирской живописи, работает в лучших традициях русской реалистической школы. Его творчество охватывает разные жанры, но предпочтение художник отдает пейзажу. В 1983 году ему присвоили почетное звание «Заслуженный художник РСФСР», а в 2007 году он стал первым и пока единственным обладателем почетного звания «Народный художник РФ».