В кинотеатре "Мир" пройдёт Фестиваль короткого метра
27.04.2017, 13:35
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 27 апреля в кинотеатре «Мир» стартует фестиваль «Future Shorts. Потепление. Новая весенняя программа».
Это единственный в России фестиваль, который регулярно знакомит зрителей с лучшими образцами мировых достижений в короткометражном кино.
В программе фильмы как известных кинорежиссёров (Майк Ли, Спайк Джонс, Мишель Гондри, Патрис Леконт), так и художественные эксперименты, документальные истории и студенческие работы начинающих кинематографистов.
В короткометражном кино зачастую происходит синтез нескольких жанров. Главными критериями здесь являются целостность авторской идеи и уровень воплощения художественного замысла.
Это единственный в России фестиваль, который регулярно знакомит зрителей с лучшими образцами мировых достижений в короткометражном кино.
В программе фильмы как известных кинорежиссёров (Майк Ли, Спайк Джонс, Мишель Гондри, Патрис Леконт), так и художественные эксперименты, документальные истории и студенческие работы начинающих кинематографистов.
В короткометражном кино зачастую происходит синтез нескольких жанров. Главными критериями здесь являются целостность авторской идеи и уровень воплощения художественного замысла.