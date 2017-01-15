В московских музех открываются новые выставки
15.01.2017, 08:51
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Выставочные площадки Москвы начинают год с новых проектов. Графика Франсиско Гойи и Сальвадора Дали, инсталляционное искусство Валерия Айзенберга, уникальные книги из собрания сценографов Татьяны и Сергея Бархиных, необычные автопортреты Ясумасы Моримуры - mos.ru выбрал наиболее интересные экспозиции, открывающиеся в январе.
"Близнецы"
Дата: 12 января - 15 марта
Время: 11:00–18:00
Место: Дом-музей А.И. Герцена, переулок Сивцев Вражек, дом 27
Известные художники и сценографы Татьяна и Сергей Бархины познакомят москвичей ещё с одной гранью своего творчества. В Доме-музее Герцена открывается выставка их книжной коллекции. Посетители увидят уникальные детские издания, редкие фолианты и книги семейного издательства "Близнецы". Проект интересен ещё и тем, что создавался с огромной любовью: в собрании Бархиных нет проходных изданий - каждое из них дорого мастерам. По выставке организуют экскурсии, на которые можно будет попасть по предварительной записи.
Имя Сергея Бархина прекрасно знакомо любителям театра: он работает с ведущими режиссёрами, и каждый его спектакль становится событием. Чтобы своими глазами увидеть, как работает сценограф Бархин, достаточно прийти в Театр имени Маяковского, где он тесно сотрудничает с Миндаугасом Карбаускисом ("Кант", "Русский роман", "Плоды просвещения", "Господин Пунтила и его слуга Матти", "Таланты и поклонники"). Также блистательные работы были созданы Сергеем Бархиным в партнёрстве с режиссером Камо Гинкасом ("Гедда Габлер", "Плешивый Амур", "Леди Макбет нашего уезда" и многие другие постановки).
Гойя, Дали, фолианты и автопортреты: какие выставки откроются в январе. Официальный сайт Мэра Москвы
"370 лет государственно-финансового контроля в России"
Дата: 15 января - 31 января
Время: 10:00–18:00
Место: Красная площадь, дом 1
Государственный исторический музей совместно со Счётной палатой России представит в январе выставку, которая расскажет о становлении и развитии финансового контроля в нашей стране. В 1647 году опытный в делах государства Михаил Данилов был назначен ведать Приказом счётных дел, который учитывал приход и расход средств государевой казны. Именно этот год считается началом развития финансового контроля в России. Посетители Исторического музея познакомятся с этапами развития финансового дела, увидят архивные документы и денежные знаки различных эпох.
Гойя, Дали, фолианты и автопортреты: какие выставки откроются в январе. Официальный сайт Мэра Москвы
"Я существую в постоянно изменяющемся ландшафте"
Дата: 16 января - 26 февраля
Время: 12:00–20:00
Место: Московский музей современного искусства, Тверской бульвар, дом 9
Современный художник Владимир Опара представит выставочный проект, в котором он подводит итог своего 20-летнего творчества. Это и видеоинсталляции, и фактурные живописные произведения начала 1990-х годов, медиаинсталляции "Песни аватаров", "Депортация", "Линия горизонта", объекты и ассамбляжи 2000-х. В центре экспозиции - "Чёрная книга". Именно так автор назвал всё то, что человечество должно удержать в своей памяти. По выставке будут организованы экскурсии, также состоятся открытые встречи, лекции и видеопоказы.
Гойя, Дали, фолианты и автопортреты: какие выставки откроются в январе. Официальный сайт Мэра Москвы
"Валерий Айзенберг. Migratio"
Дата: 23 января - 5 марта
Время: 12:00–20:00
Место: Московский музей современного искусства, Ермолаевский переулок, дом 17
"Миграция" - понятие, которым можно охарактеризовать творчество современного художника Валерия Айзенберга. Причем это касается как географии (мастер жил в России, США, на Украине, в Израиле), так и понимания искусства как бесконечного броуновского движения. Посетители увидят работы разных направлений и жанров - живопись, инсталляции, фото, перформанс, видео, тексты. Выставка станет своеобразным подведением итогов за 40 лет творчества художника. При этом произведения в музее представят не в привычном хронологическом порядке, а в виде инсталляции, которую придумал автор. Работы будут объединены общим смыслом, одной сюжетной линией, схожей формой. Это позволит зрителям увидеть параллели и более глубоко понять подтексты.
Гойя, Дали, фолианты и автопортреты: какие выставки откроются в январе. Официальный сайт Мэра Москвы
"Капричос". Гойя и Дали
Дата: 24 января - 12 марта
Время: 11:00–20:00
Место: Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, улица Волхонка, дом 12
Пушкинский музей открывает год выставкой, которая привлечёт внимание уже своими громкими именами. В Москву привезут офорты "Капричос", созданные Франциско Гойей и Сальвадором Дали. Гойя написал последнюю серию гравюр в 1799 году, а Дали представил свою версию почти двумя веками позже - в 1977 году. Он взял за основу графику Гойи, но переосмыслил её, добавил цвета и сюрреалистичности. Естественно, что эти новаторства отразились не только на форме, но и на содержании: работы, изначально написанные Гойей как сатирические, приобрели дополнительный смысл. Зрители увидят по 41 гравюре каждого из художников. Их специально расположат рядом, чтобы возник своего рода культурный диалог.
Гойя, Дали, фолианты и автопортреты: какие выставки откроются в январе. Официальный сайт Мэра Москвы
"Нателла Тоидзе. Скульптура цвета"
Дата: 26 января - 26 февраля
Время: 12:00–21:00
Место: Новый Манеж, Георгиевский переулок, дом 3/3
Нателла Тоидзе - художник, погружённый в цвет. Она возродила реалистическую живопись, придав ей эмоциональности, темпераментности и экспрессии. Нателла родилась в семье скульптора, а её дед был учеником Ильи Репина. Росшая среди гениев, позже она сумела создать неповторимый авторский стиль. Нателла Тоидзе не любит мастерские, она работает на пленэре и не ограничивает себя маленькими размерами холста. Её полотна масштабны и от этого ещё более динамичны, ярки и интересны. Увидеть в ежедневности красоту - дар, которым великолепно владеет художник.
Гойя, Дали, фолианты и автопортреты: какие выставки откроются в январе. Официальный сайт Мэра Москвы
"Ясумаса Моримура. История автопортрета"
Дата: 31 января - 26 февраля 2017
Время: 11:00–20:00
Место: ГМИИ имени А.С. Пушкина, Галерея искусства стран Европы и Америки XIX–ХХ веков, улица Волхонка, дом 14
Япония - одна из самых непознанных и таинственных стран. А современное японское искусство настолько объёмно и многогранно, что о нём можно написать не один десяток научных работ. Галерея искусства стран Европы и Америки XIX–ХХ веков Пушкинского музея познакомит гостей с работами Ясумасы Моримуры. На выставке, посвящённой автопортрету, представят около 90 работ из собраний японских музеев. В экспозиции семь частей: "Когда я ничего не знал об истории искусства", "История искусства в автопортретах", "Лица Рембрандта", "Гойя. Новые "Капричос"", "Внутренний диалог с Фридой Кало", "Веласкес. "Менины" оживают ночью" и "XX столетие - век автопортрета". Все семь серий состоят из автопортретов, которые являются неким переложением классических сюжетов. Ясумаса Моримура предстаёт то в образе Леонардо да Винчи, то Рембрандта, то Караваджо, то Ван Гога, то Фриды Кало. Он и автор, и концепция, и фотомодель.
"Близнецы"
Дата: 12 января - 15 марта
Время: 11:00–18:00
Место: Дом-музей А.И. Герцена, переулок Сивцев Вражек, дом 27
Известные художники и сценографы Татьяна и Сергей Бархины познакомят москвичей ещё с одной гранью своего творчества. В Доме-музее Герцена открывается выставка их книжной коллекции. Посетители увидят уникальные детские издания, редкие фолианты и книги семейного издательства "Близнецы". Проект интересен ещё и тем, что создавался с огромной любовью: в собрании Бархиных нет проходных изданий - каждое из них дорого мастерам. По выставке организуют экскурсии, на которые можно будет попасть по предварительной записи.
Имя Сергея Бархина прекрасно знакомо любителям театра: он работает с ведущими режиссёрами, и каждый его спектакль становится событием. Чтобы своими глазами увидеть, как работает сценограф Бархин, достаточно прийти в Театр имени Маяковского, где он тесно сотрудничает с Миндаугасом Карбаускисом ("Кант", "Русский роман", "Плоды просвещения", "Господин Пунтила и его слуга Матти", "Таланты и поклонники"). Также блистательные работы были созданы Сергеем Бархиным в партнёрстве с режиссером Камо Гинкасом ("Гедда Габлер", "Плешивый Амур", "Леди Макбет нашего уезда" и многие другие постановки).
Гойя, Дали, фолианты и автопортреты: какие выставки откроются в январе. Официальный сайт Мэра Москвы
"370 лет государственно-финансового контроля в России"
Дата: 15 января - 31 января
Время: 10:00–18:00
Место: Красная площадь, дом 1
Государственный исторический музей совместно со Счётной палатой России представит в январе выставку, которая расскажет о становлении и развитии финансового контроля в нашей стране. В 1647 году опытный в делах государства Михаил Данилов был назначен ведать Приказом счётных дел, который учитывал приход и расход средств государевой казны. Именно этот год считается началом развития финансового контроля в России. Посетители Исторического музея познакомятся с этапами развития финансового дела, увидят архивные документы и денежные знаки различных эпох.
Гойя, Дали, фолианты и автопортреты: какие выставки откроются в январе. Официальный сайт Мэра Москвы
"Я существую в постоянно изменяющемся ландшафте"
Дата: 16 января - 26 февраля
Время: 12:00–20:00
Место: Московский музей современного искусства, Тверской бульвар, дом 9
Современный художник Владимир Опара представит выставочный проект, в котором он подводит итог своего 20-летнего творчества. Это и видеоинсталляции, и фактурные живописные произведения начала 1990-х годов, медиаинсталляции "Песни аватаров", "Депортация", "Линия горизонта", объекты и ассамбляжи 2000-х. В центре экспозиции - "Чёрная книга". Именно так автор назвал всё то, что человечество должно удержать в своей памяти. По выставке будут организованы экскурсии, также состоятся открытые встречи, лекции и видеопоказы.
Гойя, Дали, фолианты и автопортреты: какие выставки откроются в январе. Официальный сайт Мэра Москвы
"Валерий Айзенберг. Migratio"
Дата: 23 января - 5 марта
Время: 12:00–20:00
Место: Московский музей современного искусства, Ермолаевский переулок, дом 17
"Миграция" - понятие, которым можно охарактеризовать творчество современного художника Валерия Айзенберга. Причем это касается как географии (мастер жил в России, США, на Украине, в Израиле), так и понимания искусства как бесконечного броуновского движения. Посетители увидят работы разных направлений и жанров - живопись, инсталляции, фото, перформанс, видео, тексты. Выставка станет своеобразным подведением итогов за 40 лет творчества художника. При этом произведения в музее представят не в привычном хронологическом порядке, а в виде инсталляции, которую придумал автор. Работы будут объединены общим смыслом, одной сюжетной линией, схожей формой. Это позволит зрителям увидеть параллели и более глубоко понять подтексты.
Гойя, Дали, фолианты и автопортреты: какие выставки откроются в январе. Официальный сайт Мэра Москвы
"Капричос". Гойя и Дали
Дата: 24 января - 12 марта
Время: 11:00–20:00
Место: Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, улица Волхонка, дом 12
Пушкинский музей открывает год выставкой, которая привлечёт внимание уже своими громкими именами. В Москву привезут офорты "Капричос", созданные Франциско Гойей и Сальвадором Дали. Гойя написал последнюю серию гравюр в 1799 году, а Дали представил свою версию почти двумя веками позже - в 1977 году. Он взял за основу графику Гойи, но переосмыслил её, добавил цвета и сюрреалистичности. Естественно, что эти новаторства отразились не только на форме, но и на содержании: работы, изначально написанные Гойей как сатирические, приобрели дополнительный смысл. Зрители увидят по 41 гравюре каждого из художников. Их специально расположат рядом, чтобы возник своего рода культурный диалог.
Гойя, Дали, фолианты и автопортреты: какие выставки откроются в январе. Официальный сайт Мэра Москвы
"Нателла Тоидзе. Скульптура цвета"
Дата: 26 января - 26 февраля
Время: 12:00–21:00
Место: Новый Манеж, Георгиевский переулок, дом 3/3
Нателла Тоидзе - художник, погружённый в цвет. Она возродила реалистическую живопись, придав ей эмоциональности, темпераментности и экспрессии. Нателла родилась в семье скульптора, а её дед был учеником Ильи Репина. Росшая среди гениев, позже она сумела создать неповторимый авторский стиль. Нателла Тоидзе не любит мастерские, она работает на пленэре и не ограничивает себя маленькими размерами холста. Её полотна масштабны и от этого ещё более динамичны, ярки и интересны. Увидеть в ежедневности красоту - дар, которым великолепно владеет художник.
Гойя, Дали, фолианты и автопортреты: какие выставки откроются в январе. Официальный сайт Мэра Москвы
"Ясумаса Моримура. История автопортрета"
Дата: 31 января - 26 февраля 2017
Время: 11:00–20:00
Место: ГМИИ имени А.С. Пушкина, Галерея искусства стран Европы и Америки XIX–ХХ веков, улица Волхонка, дом 14
Япония - одна из самых непознанных и таинственных стран. А современное японское искусство настолько объёмно и многогранно, что о нём можно написать не один десяток научных работ. Галерея искусства стран Европы и Америки XIX–ХХ веков Пушкинского музея познакомит гостей с работами Ясумасы Моримуры. На выставке, посвящённой автопортрету, представят около 90 работ из собраний японских музеев. В экспозиции семь частей: "Когда я ничего не знал об истории искусства", "История искусства в автопортретах", "Лица Рембрандта", "Гойя. Новые "Капричос"", "Внутренний диалог с Фридой Кало", "Веласкес. "Менины" оживают ночью" и "XX столетие - век автопортрета". Все семь серий состоят из автопортретов, которые являются неким переложением классических сюжетов. Ясумаса Моримура предстаёт то в образе Леонардо да Винчи, то Рембрандта, то Караваджо, то Ван Гога, то Фриды Кало. Он и автор, и концепция, и фотомодель.