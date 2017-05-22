В московском кинотеатре "Звезда" расскажут о жизни и творчестве Сергея Эйзенштейна
22.05.2017, 13:35
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В кинотеатре «Звезда» 25 мая состоится лекция «Летучая рыба: заграничное путешествие Сергея Эйзенштейна». Ее посвятят жизни и творчеству советского режиссёра. Лектором выступит Наталья Рябчикова — историк кино и переводчик.
На лекции покажут фрагменты картин «Сентиментальный романс» и «Да здравствует Мексика!», а также документальные и игровые кадры, относящиеся к пребыванию Эйзенштейна и его коллег за рубежом.
Посещение лекции бесплатное, требуется предварительная регистрация.
На лекции покажут фрагменты картин «Сентиментальный романс» и «Да здравствует Мексика!», а также документальные и игровые кадры, относящиеся к пребыванию Эйзенштейна и его коллег за рубежом.
Посещение лекции бесплатное, требуется предварительная регистрация.