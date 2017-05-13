ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Премьера оперы "Сильмариллион. Памяти Толкина" на эльфийском языке прошла в ночь на 13 мая на станции "Деловой центр" столичной подземки.

"Проведение на станции ночного концерта, приуроченного к празднованию дня рождения московского метро, стало замечательной традицией. Уже в восьмой раз мы собираем ценителей музыки ночью, чтобы показать, как меняется традиционное восприятие музыкальных произведений в неповторимой атмосфере, погруженной в полумрак станции", — рассказал глава Московского метрополитена Дмитрий Пегов.

Академический большой хор РГГУ и Президентский симфонический оркестр исполнили "Эльфийскую ораторию" на языке квенья, который придумал писатель-фантаст Джон Рональд Руэл Толкин — автор романа-эпопеи "Властелин колец". Солировали — заслуженный деятель объединённого хорового движения Ирина Сакне и солист группы "Земляне" Илья Прахов.

Послушать ночную оперу на станцию пришли более 500 человек. Среди посетителей были сотрудники подземки, приглашённые гости, а также победители конкурсов, которые метрополитен проводил в своих официальных сообществах в социальных сетях.

Во время ночного оперного концерта гости также услышали камерный хор Platinum, академический мужской хор Российской академии музыки имени Гнесиных, хор Voice Fusion, Нижегородский молодежный хор и камерный хор Государственного музыкально-педагогического института под управлением заслуженной артистки России Галины Богдановой.