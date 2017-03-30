ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Оздоровительный пеший маршрут, или терренкур, откроется 1 мая в музее-заповеднике «Царицыно». От обычной тропы в парке его отличают небольшие перепады высот — примерно 15–20 градусов.

«Во время прогулки по оздоровительной тропе можно не только полюбоваться царицынскими пейзажами, но и укрепить здоровье. Ходьба по маршруту с перепадами высот положительно сказывается на кровообращении, дыхании, работе сердца и нервной системы, а также помогает сбросить лишний вес», — пояснили в пресс-службе музея-заповедника.

Протяжённость тропы здоровья составит 2,2 километра. Чтобы пройти её целиком, надо сделать около двух тысяч шагов. Начнётся оздоровительный маршрут от станции метро «Орехово» и пройдёт в непосредственной близости от курганов вятичей (захоронения древних славян на территории «Царицына»), мимо парковых павильонов, а также беседок, построенных по заказу Екатерины II. Самая трудная часть маршрута — 100–150 метров с небольшим подъёмом и спуском — проходит по знаменитым царицынским гротесковым мостам.

По всей протяжённости пешеходной трассы планируется установить таблички, задающие правильное направление прогулки. Простая и понятная навигация поможет не сойти с тропы раньше времени и совершить ровно столько шагов, сколько нужно для оздоровительного эффекта.

«Терренкур совершенно бесплатный в любое время года и суток, пока открыт парк, — с шести часов утра до полуночи», — добавили в пресс-службе музея-заповедника.

Термин terrain cure («оздоровительная местность») известен с середины XIX века. В обиход его ввёл немецкий физиолог Макс Йозеф Эртель, изучавший работу сердечной мышцы. Он прописывал своим пациентам, помимо традиционного лечения, пешие прогулки на свежем воздухе.