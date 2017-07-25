В музее-заповеднике "Царицыно" пройдёт органный концерт
25.07.2017, 17:07
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В музее-заповеднике «Царицыно» пройдёт концерт органистки Марии Блажевич. Она исполнит произведения композиторов разных эпох и стилей.
Мария Блажевич — органистка Тюменской государственной филармонии, солистка оркестра «Камерата Сибири», участница ансамбля старинной музыки Barocco. Она лауреат II Международного конкурса-фестиваля органистов имени В. Кикты в Архангельске, VIII Открытого фестиваля органной музыки «Гатчина — Санкт-Петербург» и II Открытого фестиваля-конкурса молодых органистов Soli Deo Gloria в Москве.
Мария Блажевич — органистка Тюменской государственной филармонии, солистка оркестра «Камерата Сибири», участница ансамбля старинной музыки Barocco. Она лауреат II Международного конкурса-фестиваля органистов имени В. Кикты в Архангельске, VIII Открытого фестиваля органной музыки «Гатчина — Санкт-Петербург» и II Открытого фестиваля-конкурса молодых органистов Soli Deo Gloria в Москве.
Источник: https://www.mos.ru