В музыкальном фестивале "Мир, Эпоха, Имена…" примут участие более 150 музыкантов из разных стран
06.02.2017, 12:02
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В музыкальном фестивале «Мир, Эпоха, Имена…» примут участие более 150 музыкантов из разных стран
Организаторы фестиваля - Ульяновская филармония и Ленинский мемориал - провели пресс-конференцию, посвящённую подготовке 55-го Международного музыкального фестиваля «Мир, Эпоха, Имена…». В мероприятии приняли участие: директор, художественный руководитель Ленинского мемориала Лидия Ларина, главный дирижер – художественный руководитель Ульяновского государственного академического симфонического оркестра заслуженный деятель искусств Российской Федерации Олег Зверев, ученый секретарь Ленинского мемориала кандидат исторических наук, заслуженный работник культуры Российской Федерации Валерий Перфилов.
Как сообщили участники пресс-конференции, в фестивале примут участие более 150 приглашенных артистов и музыкантов из разных стран мира и городов России. Среди них - Магнитогорская государственная хоровая капелла им. С.Г.Эйдинова, ансамбль русской песни «Воронежские девчата», «Имперский Русский балет» (Москва), итальянский певец Риккардо Ринаудо, органист из Италии Вальтер Д’Арканджело, российские вокалисты Петр Мигунов, Ариадна Гусева и Елена Белькевич – Самчук (Москва), джазовые исполнители Вадим Эйленкриг и Асет Самраилова (Москва), современный композитор Александр Сойников (Германия), пианист Николай Саратовский (Москва) и исполнитель на дудуке Станислав Жуковский (Австрия), «Паганини русской балалайки» Алексей Архиповский (Москва), дирижеры Михаил Мосенков (Казань) и Алексей Моргунов (Тамбов).
На пресс-конференции была презентована программа и концепция фестиваля, представлена идея оформления бренд-бука и рекламной продукции. По словам организаторов, за основу оформления брендовой продукции фестиваля в 2017 году взяты фрагменты смальтовой мозаики Торжественного зала Ленинского мемориала, созданной московским художником-монументалистом Григорий Опрышко.
Как отметила директор ОГАУК «Ленинский мемориал» Лидия Ларина, фестиваль «Мир, Эпоха, Имена…» «многожанровый, многонациональный, представляющий богатство культур разных стран».
В своём выступлении Лидия Ларина подчеркнула, что 19 марта состоится одно из главных и ярких событий музыкального марафона - исполнение «Патетической оратории» Георгия Свиридова на слова Владимира Маяковского, приуроченное к 100-летию Русской революции. Произведение исполнит Ульяновский государственный академический симфонический оркестр «Губернаторский» с Магнитогорской государственной академической хоровой капеллой им. С.Г.Эйдинова. Главную партию баса в оратории исполнит солист Певческой капеллы Санкт-Петербурга, солист Большого театра заслуженный артист России Пётр Мигунов.
11 марта на сцене Большого зала Ленинского мемориала прозвучат произведения современного композитора Александра Сойникова (Германия): симфония-концерт «Мастер и Маргарита» и Симфоническая фантазия «Русь непобедимая».
В день открытия фестиваля на сцене Большого зала Ленинского мемориала состоится концерт пианиста-виртуоза, народного артиста Российской Федерации Дениса Мацуева. В этот вечер прозвучит «Рапсодия в стиле блюз» Джорджа Гершвина, которую Мацуев исполнит совместно с Ульяновским государственным академическим симфоническим оркестром «Губернаторский» под управлением главного дирижёра и художественного руководителя оркестра заслуженного деятеля искусств России Олега Зверева.
Говоря о концерте, Олег Зверев подчеркнул, что Денис Мацуев выступит совместно с ульяновским оркестром в третий раз. Первое совместное выступление в Ульяновске состоялось в 2012 году, когда известный пианист исполнил с ульяновским коллективом Второй концерт Сергея Рахманинова на площади В.И.Ленина
Традиционно, фестиваль «Мир, Эпоха, Имена…» пройдет и в муниципальных образованиях области. В этом году музыкальные коллективы в рамках фестиваля примут у себя рабочие посёлки Базарный Сызган, Радищево Новоспасское, города Димитровград и Инза.
Кандидат исторических наук, заслуженный работник культуры Российской Федерации Валерий Перфилов рассказал об исторической взаимосвязи музыкального фестиваля и Ленинского мемориала.
«В дни фестиваля музеи мемориального комплекса подготовят экспозиции, связанные с выдающимися деятелями истории и культуры, «Галерея знаменитых земляков-Симбирской губернии-Ульяновской области» пополнится портретами известных музыкантов. Недавно нам стало известно, что дирижер Юрий Силантьев тоже наш земляк: он родился в селе Промзино – ныне Сурское. Его портрет пополнит «Галерею земляков», - добавил Валерий Перфилов.
Организаторы фестиваля - Ульяновская филармония и Ленинский мемориал - провели пресс-конференцию, посвящённую подготовке 55-го Международного музыкального фестиваля «Мир, Эпоха, Имена…». В мероприятии приняли участие: директор, художественный руководитель Ленинского мемориала Лидия Ларина, главный дирижер – художественный руководитель Ульяновского государственного академического симфонического оркестра заслуженный деятель искусств Российской Федерации Олег Зверев, ученый секретарь Ленинского мемориала кандидат исторических наук, заслуженный работник культуры Российской Федерации Валерий Перфилов.
Как сообщили участники пресс-конференции, в фестивале примут участие более 150 приглашенных артистов и музыкантов из разных стран мира и городов России. Среди них - Магнитогорская государственная хоровая капелла им. С.Г.Эйдинова, ансамбль русской песни «Воронежские девчата», «Имперский Русский балет» (Москва), итальянский певец Риккардо Ринаудо, органист из Италии Вальтер Д’Арканджело, российские вокалисты Петр Мигунов, Ариадна Гусева и Елена Белькевич – Самчук (Москва), джазовые исполнители Вадим Эйленкриг и Асет Самраилова (Москва), современный композитор Александр Сойников (Германия), пианист Николай Саратовский (Москва) и исполнитель на дудуке Станислав Жуковский (Австрия), «Паганини русской балалайки» Алексей Архиповский (Москва), дирижеры Михаил Мосенков (Казань) и Алексей Моргунов (Тамбов).
На пресс-конференции была презентована программа и концепция фестиваля, представлена идея оформления бренд-бука и рекламной продукции. По словам организаторов, за основу оформления брендовой продукции фестиваля в 2017 году взяты фрагменты смальтовой мозаики Торжественного зала Ленинского мемориала, созданной московским художником-монументалистом Григорий Опрышко.
Как отметила директор ОГАУК «Ленинский мемориал» Лидия Ларина, фестиваль «Мир, Эпоха, Имена…» «многожанровый, многонациональный, представляющий богатство культур разных стран».
В своём выступлении Лидия Ларина подчеркнула, что 19 марта состоится одно из главных и ярких событий музыкального марафона - исполнение «Патетической оратории» Георгия Свиридова на слова Владимира Маяковского, приуроченное к 100-летию Русской революции. Произведение исполнит Ульяновский государственный академический симфонический оркестр «Губернаторский» с Магнитогорской государственной академической хоровой капеллой им. С.Г.Эйдинова. Главную партию баса в оратории исполнит солист Певческой капеллы Санкт-Петербурга, солист Большого театра заслуженный артист России Пётр Мигунов.
11 марта на сцене Большого зала Ленинского мемориала прозвучат произведения современного композитора Александра Сойникова (Германия): симфония-концерт «Мастер и Маргарита» и Симфоническая фантазия «Русь непобедимая».
В день открытия фестиваля на сцене Большого зала Ленинского мемориала состоится концерт пианиста-виртуоза, народного артиста Российской Федерации Дениса Мацуева. В этот вечер прозвучит «Рапсодия в стиле блюз» Джорджа Гершвина, которую Мацуев исполнит совместно с Ульяновским государственным академическим симфоническим оркестром «Губернаторский» под управлением главного дирижёра и художественного руководителя оркестра заслуженного деятеля искусств России Олега Зверева.
Говоря о концерте, Олег Зверев подчеркнул, что Денис Мацуев выступит совместно с ульяновским оркестром в третий раз. Первое совместное выступление в Ульяновске состоялось в 2012 году, когда известный пианист исполнил с ульяновским коллективом Второй концерт Сергея Рахманинова на площади В.И.Ленина
Традиционно, фестиваль «Мир, Эпоха, Имена…» пройдет и в муниципальных образованиях области. В этом году музыкальные коллективы в рамках фестиваля примут у себя рабочие посёлки Базарный Сызган, Радищево Новоспасское, города Димитровград и Инза.
Кандидат исторических наук, заслуженный работник культуры Российской Федерации Валерий Перфилов рассказал об исторической взаимосвязи музыкального фестиваля и Ленинского мемориала.
«В дни фестиваля музеи мемориального комплекса подготовят экспозиции, связанные с выдающимися деятелями истории и культуры, «Галерея знаменитых земляков-Симбирской губернии-Ульяновской области» пополнится портретами известных музыкантов. Недавно нам стало известно, что дирижер Юрий Силантьев тоже наш земляк: он родился в селе Промзино – ныне Сурское. Его портрет пополнит «Галерею земляков», - добавил Валерий Перфилов.