ОРЕАНДА-НОВОСТИ Проект «Кинопоказы под открытым небом» стартует в парке Льва Толстого в Химках 30 апреля, гости парка увидят фильм «Афоня», сообщает пресс-служба городской администрации.



"В преддверии открытия паркового сезона в Химках стартует проект "Кинопоказы под открытым небом". Первым фильмом, который увидят 30 апреля жители и гости округа в парке культуры и отдыха имени Толстого и парке имени Величко, станет всеми любимая картина 1975 года "Афоня"", – говорится в сообщении.



С мая и по август в четырёх парковых зонах Химок: парке Толстого, «Дубки», имени Величко и набережной «Эко-берег» – будут работать кинотеатры на свежем воздухе. Проект «Кинопоказы под открытым небом» будет реализовываться на территории округа при поддержке «МосОблКино» и администрации Химок. В репертуар кинопоказов войдут лучшие фильмы советской киноклассики, а также новинки российского кинематографа, отмечается в материале.



На широкоформатном экране в парке Толстого и парке Величко кинопоказы будут проходить каждую пятницу. В парковой зоне «Эко-берег» установят передвижной кинотеатр, который начнёт свою работу уже в майские праздники. Парк «Дубки» порадует своих посетителей дневными показами анимационных фильмов.