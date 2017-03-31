В рамках IV Транссибирского Арт-Фестиваля прошёл проект "Просто общайся со звездой!"
31.03.2017, 15:55
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. С 13 по 30 марта в рамкахIV Транссибирского Арт-Фестиваля в ДК «Энергия» проходил проект «Просто общайся со звездой!». За это время мероприятия во Дворце культуры посетили около 3000 человек: любители классической музыки, педагоги и ученики более 50 творческих учреждений из всех районов Новосибирской области, городов России и ближнего зарубежья.
С 13 по 30 марта Культурная среда Энергия принимала у себя мировых звёзд. Своим мастерством делились пианистки Дана Чиокарли (Франция) и Мария Меерович (Бельгия), дирижёр Алексей Шатский, трубачи Сергей Накаряков, Отто Заутер (Германия), Андрей Илькив (Украина), тромбонист Элиас Файнгерш (Швеция), импровизатор Аркадий Шилклопер, виолончелисты Александр Князев и Пабло Феррандес (Испания), скрипачи Вадим Репин, Со-Ок Ким (Великобритания), Наталья Прищепенко, Леонард Шрайбер (Бельгия), Илья Король (Австрия), вокалисты контртенор Матиас Рексрот (Германия), коуч Маркус Вилер (Швейцария).
Участниками мастер-классов стали музыканты из Новосибирской государственной консерватории, Новосибирского колледжа им. Мурова, Новосибирской специальной музыкальной школы, Новосибирского колледжа культуры и искусства, Клуба любителей классической музыки Новосибирского государственного университета,а также из более, чем 40 музыкальных и специализированных школ.
География проекта удивила даже организаторов. Среди слушателей были представители из всех районов Новосибирской области, Москвы, Томска, Барнаула и ближнего зарубежья - Украины, Грузии, Казахстана.
С 13 по 30 марта Культурная среда Энергия принимала у себя мировых звёзд. Своим мастерством делились пианистки Дана Чиокарли (Франция) и Мария Меерович (Бельгия), дирижёр Алексей Шатский, трубачи Сергей Накаряков, Отто Заутер (Германия), Андрей Илькив (Украина), тромбонист Элиас Файнгерш (Швеция), импровизатор Аркадий Шилклопер, виолончелисты Александр Князев и Пабло Феррандес (Испания), скрипачи Вадим Репин, Со-Ок Ким (Великобритания), Наталья Прищепенко, Леонард Шрайбер (Бельгия), Илья Король (Австрия), вокалисты контртенор Матиас Рексрот (Германия), коуч Маркус Вилер (Швейцария).
Участниками мастер-классов стали музыканты из Новосибирской государственной консерватории, Новосибирского колледжа им. Мурова, Новосибирской специальной музыкальной школы, Новосибирского колледжа культуры и искусства, Клуба любителей классической музыки Новосибирского государственного университета,а также из более, чем 40 музыкальных и специализированных школ.
География проекта удивила даже организаторов. Среди слушателей были представители из всех районов Новосибирской области, Москвы, Томска, Барнаула и ближнего зарубежья - Украины, Грузии, Казахстана.